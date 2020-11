V nedeľu bude otvorený ďalší úsek obchvatu Bratislavy

Bratislava 5. novembra (TASR) – Spoločnosť D4R7, zhotoviteľ nultého obchvatu Bratislavy, dokončila ďalší úsek D4 medzi križovatkami Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Vodiči ho dostanú do užívania v nedeľu (8. 11.).



Nový úsek diaľnice D4 má dĺžku 3,5 kilometra, spája cesty I/63 a II/57. Začína sa ako jeden z výjazdov z križovatky Podunajské Biskupice (pôvodný názov Ketelec) v smere do Vrakune a vyúsťuje na rovnomennej križovatke. „Dopravná situácia pri vstupe do hlavného mesta v južnom smere od Šamorína sa vďaka tomu opäť o niečo odľahčí. Pomôže to aj vodičom smerujúcim von z Bratislavy,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti D4R7 Construction Michael Heerdt.



Zhotoviteľ priblížil, že súčasťou nového úseku je aj nadjazd križujúci železnicu z Bratislavy do Komárna. Obyvateľov okolitých obcí a mestských častí Podunajské Biskupice a Vrakuňa budú pred hlukom chrániť protihlukové bariéry v celkovom rozsahu 10.500 štvorcových metrov.



Projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt) zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami. Koncesionárom projektu D4/R7 je spoločnosť Zero Bypass Limited, ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a prevádzku obchvatu Bratislavy počas obdobia 30 rokov. Hlavným dodávateľom projektu je spoločnosť D4R7 Construction.