V nedeľu sa otvorí 4,3 km dlhý úsek D4 spolu s Lužným mostom

Bratislava 24. septembra (TASR) – Posledné úseky projektu D4/R7 sa budú otvárať postupne. V nedeľu (26. 9.) sa otvorí 4,3 kilometra (km) dlhý úsek diaľnice D4 vrátane Lužného mosta. Nasledovať by malo otvorenie zvyšku rýchlostnej cesty R7 a ďalšieho úseku D4. Informoval o tom v piatok zhotoviteľ nultého obchvatu Bratislavy - spoločnosť D4R7 Construction.



"D4R7 Construction, s. r. o., a príslušné úrady sa vo štvrtok (23. 9.) dohodli, že posledné úseky projektu D4R7 sa budú otvárať postupne, pretože organizácia dopravy v hlavnom meste je náročný proces," priblížila spoločnosť.



Zhotoviteľ potvrdil, že v nedeľu bude ako prvý otvorený úsek D4 medzi križovatkami Bratislava - Petržalka a Bratislava - Juh (predtým známa ako Ketelec), ktorý zahŕňa Lužný most. "Vzápätí pokračujeme viacerými ďalšími úkonmi, ktoré povedú k otvoreniu zostávajúcej časti rýchlostnej cesty R7 medzi križovatkami Bratislava - Nivy a Bratislava - Juh a úseku D4 Bratislava - Jarovce a Bratislava - Petržalka pred záverom prvého októbrového týždňa," dodala spoločnosť.



K otváraniu častí projektu sa vyjadril na sociálnej sieti aj minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Podľa jeho slov koncesionár sprístupní verejnosti časť D4 medzi mimoúrovňovými križovatkami Jarovce a Rusovce, ako aj časť R7 medzi mimoúrovňovými križovatkami Ketelec a Prievoz, budúci víkend (2. a 3. 10.).







"Dôvodom otvárania predmetných úsekov v niekoľkých fázach je podľa koncesionára zložitosť prípravy dopravného značenia a organizácie dopravy v danom území, pretože dôjde k prepájaniu nových úsekov diaľnice a rýchlostnej cesty s existujúcimi rýchlostnými komunikáciami (D1, D2, D4, R7)," skonštatoval Doležal. Zároveň upozornil, že to, čo sa otvára a v akom rozsahu, je plne v kompetencii koncesionára. Prvoradá je z pohľadu ministra bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých.