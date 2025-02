V nemeckej automobilke Audi hrozí okresanie príjmov zamestnancov

Mníchov 2. februára (TASR) - Vedenie nemeckej luxusnej automobilky Audi hrozí výrazným okresaním príjmov zamestnancov. Tvrdí to odborový zväz IG Metall v letáku, ktorý distribuoval svojim členom. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Odborový zväz varoval pred rozsiahlymi úsporami, presunmi a škrtmi v automobilke, ktorá je dcérskou spoločnosťou skupiny Volkswagen. Okrem iného spomenul odklad zvyšovania platov, odstránenie odmien a zníženie podielov na zisku.



Vedenie Audi sa k tomu nevyjadrilo, potvrdilo však, že so závodnou radou prebehli predbežné rozhovory o opatreniach na zníženie nákladov.



Existujúca dohoda so zástupcami zamestnancov stanovuje, že manažment otvorí nové rokovania, "ak sa zhorší podnikateľské prostredie", čo sa podľa spoločnosti teraz stalo.



Podniková rada Audi potvrdila tiež "prieskumné rozhovory", ale neuviedla žiadne konkrétne čísla, hoci predseda pracovnej skupiny Jörg Schlagbauer kritizoval "brutálne opatrenia na znižovanie nákladov", ktoré nedávno požadovalo vedenie Audi.



Odborový zväz IG Metall, ktorý zastupuje väčšinu zamestnancov Audi, uviedol, že konkrétne rokovania sa ešte nezačali.