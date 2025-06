V nemeckom priemysle za 1 rok zmizlo vyše 100 000 pracovných miest

Frankfurt nad Mohanom 8. júna (TASR) - Pretrvávajúca ekonomická kríza stála nemecký priemysel za jeden rok viac ako 100.000 pracovných miest. Vyplýva z analýzy poradenskej spoločnosti EY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Kríza najviac zasiahla automobilový priemysel. Len v tomto odvetví bolo v Nemecku za uplynulý rok zrušených približne 45.400 pracovných miest.



Nemecký priemysel na konci 1. štvrťroka 2025 zamestnával okolo 5,46 milióna ľudí. To je o 1,8 % alebo 101.000 menej ako v rovnakom období pred rokom, uvádza štúdia EY, ktorá vychádza z údajov spolkového štatistického úradu Destatis.



Od roku 2019, čo bol rok pred začiatkom pandémie, sa počet zamestnaných v nemeckom priemysle celkovo znížil o 217.000 alebo o 3,8 %. Ešte v roku 2018 dosiahla zamestnanosť v priemysle rekord približne 5,7 milióna ľudí.



Priemyselné firmy sú pod obrovským tlakom, uviedol partner a člen manažmentu EY Deutschland Jan Brorhilker. „Agresívni konkurenti, napríklad z Číny, tlačia ceny nadol, dôležité odbytové trhy slabnú, v Európe stagnuje dopyt na nízkej úrovni a celý trh v USA je otázny. Firmy zároveň bojujú s vysokými nákladmi, napríklad na energie a zamestnancov.“



Koniec prepúšťania v nemeckom priemysle je podľa Brorhilkera zatiaľ nedohľadne. Do konca roka očakáva zrušenie ďalších minimálne 70.000 pracovných miest. Strojárske firmy a automobilky totiž zavádzajú úsporné programy. „Ešte budeme počuť veľa zlých správ, kým sa situácia opäť zlepší.“



Len v automobilovom priemysle, ktorý bojuje s poklesom predaja, čínskou konkurenciou a prechodom na elektromobilitu, sa za jeden rok stratilo takmer 6 % pracovných miest. Zamestnanosť v odvetví na konci marca 2025 dosiahla približne 734.000 ľudí.



Zamestnanosť sa výrazne znížila aj v kovospracujúcom a textilnom priemysle, a to o viac ako 4 %. Naopak, v chemickom a farmaceutickom priemysle bol pokles len minimálny (-0,3 %).