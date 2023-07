V Nemecku aj po pandémii takmer štvrtina zamestnancov pracovala z domu

Frankfurt nad Mohanom 15. júla (TASR) - Aj po skončení sa pandémie koronavírusu zostal dopyt po práci z domu v Nemecku vysoký. Takzvaný home office počas minulého roka využilo aspoň občas 24,2 % Nemcov, ukázala správa nemeckého štatistického úradu (Destatis). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V roku 2021, keď ešte platili prísne karanténne obmedzenia, bolo toto číslo len nepatrne vyššie, a to 24,9 %. V porovnaní s obdobím pred pandémiou počet ľudí, ktorí sa rozhodli pracovať z domu, vzrástol takmer dvojnásobne. V roku 2019 len 12,8 % ľudí uviedlo, že aspoň v niektorých prípadoch pracovali z domu.



V Nemecku využíva home office viac ľudí v porovnaní s priemerom Európskej únie. Na čele rebríčka je Holandsko s 53,2 % ľudí pracujúcich z domu, nasledované Fínskom s podielom 40,6 %. Najnižšie hodnoty, len niečo viac ako 4 %, vykázali v rámci EÚ Rumunsko a Bulharsko.



V Nemecku sa čísla výrazne líšili podľa druhu práce. Napríklad v IT sektore pracovali z domu traja zo štyroch zamestnancov, v poisťovníctve a v oblasti dôchodkového zabezpečenia to bolo 70,4 %. V ostatných odvetviach však čísla podstatne nižšie. Vlani z domu pracovalo v Nemecku len 6,6 % zamestnancov v zdravotníctve, v stavebníctve ich bolo 7,8 % a v maloobchode 8,3 %.