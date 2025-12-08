< sekcia Ekonomika
V Nemecku by sa mohlo v roku 2026 zaregistrovať 693.000 elektromobilov
Vrátane iných alternatívnych pohonných systémov, ako sú plug-in hybridy, VDA v budúcom roku očakáva takmer 1 milión nových registrácií elektrifikovaných vozidiel.
Autor TASR
Berlín 8. decembra (TASR) - Nemecký zväz automobilového priemyslu (VDA) očakáva, že v budúcom roku bude v krajine zaregistrovaných približne 693.000 nových batériových elektrických vozidiel (BEV). To by znamenalo nárast približne o 30 % v porovnaní s celkovým počtom nových registrácií predpokladaných na rok 2025, uviedlo združenie v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vrátane iných alternatívnych pohonných systémov, ako sú plug-in hybridy, VDA v budúcom roku očakáva takmer 1 milión nových registrácií elektrifikovaných vozidiel. Počet nových plug-in hybridov by mal na druhej strane klesnúť o 5 % na 286.000 vozidiel. Prognóza pre segment BEV vychádza z predpokladu, že vláda v Berlíne obnoví dotácie na kúpu elektromobilov pre súkromných zákazníkov. Celkový počet registrácií nových osobných automobilov so všetkými typmi pohonu by mal podľa aktualizovanej prognózy VDA v roku 2026 vzrásť o 2 % približne na 2,9 milióna vozidiel.
Vrátane iných alternatívnych pohonných systémov, ako sú plug-in hybridy, VDA v budúcom roku očakáva takmer 1 milión nových registrácií elektrifikovaných vozidiel. Počet nových plug-in hybridov by mal na druhej strane klesnúť o 5 % na 286.000 vozidiel. Prognóza pre segment BEV vychádza z predpokladu, že vláda v Berlíne obnoví dotácie na kúpu elektromobilov pre súkromných zákazníkov. Celkový počet registrácií nových osobných automobilov so všetkými typmi pohonu by mal podľa aktualizovanej prognózy VDA v roku 2026 vzrásť o 2 % približne na 2,9 milióna vozidiel.