V Nemecku chcú do konca roka stlačiť infláciu pod 5 %

Davos/Berlín 17. januára (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck si dal za cieľ stlačiť do konca roka infláciu pod 5 %. Uviedol to v utorok v rozhovore pre televíziu Welt na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Habeck je tiež optimistický, pokiaľ ide o šancu Nemecka vyhnúť sa recesii.



Podľa jeho slov dostať infláciu pod 5 % do konca roka 2023 je "niečo, o čo sa treba snažiť a na čom je potrebné pracovať", pričom predpokladom na to sú správne politické rozhodnutia a nižšie ceny energií.



Za celý rok 2023 však bude miera inflácie "o niečo vyššia", dodal v rozhovore na okraj WEF vo švajčiarskom Davose.