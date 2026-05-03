V Nemecku inštalovali batériové úložné systémy s kapacitou dve GWh
Celková kapacita batériových úložných systémov v Nemecku sa tak v prvom kvartáli zvýšila na zhruba 28 GWh.
Autor TASR
Berlín 3. mája (TASR) - V Nemecku bolo v prvom štvrťroku tohto roka nainštalovaných o dve tretiny viac batériových úložných systémov ako v rovnakom období minulého roka. Ukázali to údaje, ktoré v nedeľu zverejnil nemecký Spolkový zväz solárneho priemyslu (BSW). Do prevádzky boli počas januára až marca uvedené približne dve gigawatthodiny (GWh) novej úložnej kapacity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celková kapacita batériových úložných systémov v Nemecku sa tak v prvom kvartáli zvýšila na zhruba 28 GWh. Viac ako polovica novej kapacity pridanej od začiatku roka do záveru marca, čiže viac ako jedna GWh, pripadá na veľké úložné systémy s kapacitou presahujúcou jednu megawatthodinu. V medziročnom porovnaní bol prírastok úložnej kapacity prostredníctvom veľkých úložných systémov viac ako štvornásobný.
Z čisto matematického hľadiska celková úložná kapacita inštalovaná v prvom kvartáli zodpovedá elektrine, ktorú denne v priemere spotrebujú tri milióny nemeckých domácností, uviedol BSW. Táto kapacita sa môže používať na kompenzáciu výkyvov vo výrobe solárnej a veternej energie, ktoré spôsobuje počasie.
