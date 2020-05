Nemecko plánuje zakázať zahraničných pracovníkov v mäsopriemysle

Berlín 20. mája (TASR) - Z dôvodu množiacich sa prípadov nákazy novým koronavírusom medzi pracovníkmi bitúnkov najmä zo zahraničia vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v stredu schválila rámcové body programu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v mäsospracujúcom priemysle. Informovali o tom nemecké médiá.



Od budúceho roka majú byť práci v mäsospracujúcom priemysle napríklad zakázané pracovné zmluvy a zamestnávanie zahraničných pracovníkov a za porušenie predpisov o pracovnom čase budú hroziť vyššie pokuty. Od 1. januára 2021 by mäso nemali spracovávať subdodávatelia, píše denník Die Welt.



V prípade porušenia zákona o pracovnom čase hrozia pokuty až do výšky 30.000 eur namiesto doterajších 15.000 eur. Pracovný čas sa bude kontrolovať digitálne a tieto podniky by sa mali kontrolovať častejšie.



V uplynulých týždňoch sa koronavírusom SARS-CoV-2 nakazilo množstvo zamestnancov bitúnkov v Severnom Porýní-Vestfálsku, Bádensku-Württembersku, Dolnom Sasku či Bavorsku, ako aj vo Francúzsku. Mnohí pracovníci prileteli z Rumunska charterovými letmi, ktoré zabezpečili miestni farmári.



Odborníci skúmajú možné dôvody prepuknutia nákazy na bitúnkoch, pričom uvádzajú napríklad preplnené ubytovacie zariadenia pre pracovníkov prichádzajúcich prevažne z východnej Európy či zlé hygienické podmienky v spracovateľských zariadeniach.



Aj v Spojených štátoch zaznamenali nedostatok mäsa v dôsledku pandémie choroby COVID-19. Koronavírusom sa tam totiž nakazili tiež mnohí zamestnanci mäsospracujúceho priemyslu.