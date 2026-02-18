< sekcia Ekonomika
V Nemecku na konci minulého roka nevznikli žiadne nové pracovné miesta
Dlhodobý nárast počtu zamestnaneckých pomerov podliehajúcich zákonnému sociálnemu poisteniu sa v štvrtom štvrťroku 2025 skončil.
Autor TASR
Wiesbaden 18. februára (TASR) - V nemeckej ekonomike na konci minulého roka nevznikli žiadne nové pracovné miesta. Dlhodobý nárast počtu zamestnaneckých pomerov podliehajúcich zákonnému sociálnemu poisteniu sa v štvrtom štvrťroku 2025 skončil, oznámil v stredu nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počet zamestnancov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesol o 0,1 % na 42,5 milióna, uviedol štatistický úrad na základe svojich predbežných údajov. Počet samostatne zárobkovo činných osôb vrátane vypomáhajúcich rodinných príslušníkov sa opäť znížil, a to o 0,7 % na 3,7 milióna. Zamestnanosť podľa sezónne očistených údajov klesla už tretí štvrťrok po sebe. Predtým počet zamestnaných osôb po šoku spôsobenom pandémiou koronavírusu rástol alebo aspoň zostal stabilný viac ako štyri roky.
V poslednom štvrťroku 2025 pribudlo v nemeckom sektore služieb 122.000 pracovných miest, čo však nedokázalo kompenzovať stratu 180.000 pozícií v priemysle a stavebníctve, priblížil štatistický úrad.
