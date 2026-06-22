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V Nemecku pokračuje diskusia o zvýšení dôchodkového veku
Komisia pre reformu penzijného systému navrhuje, aby sa minimálny vek následne zvyšoval v súlade so zákonným dôchodkovým vekom.
Autor TASR
Berlín 22. júna (TASR) - Predbežná verzia správy o reforme nemeckého dôchodkového systému navrhuje zvýšenie minimálneho veku pre nárokovateľný dôchodok na 64 rokov. Doposiaľ mnoho ľudí využilo možnosť poberať znížený dôchodok vo veku 63 rokov po 35 rokoch platenia odvodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Komisia pre reformu penzijného systému navrhuje, aby sa minimálny vek následne zvyšoval v súlade so zákonným dôchodkovým vekom. Možnosť poberať dôchodok v plnej výške vo veku 63 rokov po 45 rokoch prispievania navrhuje komisia zrušiť. Časť príspevkov by sa mala investovať na akciovom trhu. Komisia navrhuje zvýšenie podielu z počiatočných 0,5 % na 2 % hrubej mzdy, pričom polovicu by hradil zamestnávateľ a polovicu zamestnanec. Podľa súčasných pravidiel sa zákonný dôchodkový vek má do roku 2031 postupne zvýšiť na 67 rokov.
Nemecké odborové zväzy a ľavicoví politici vyjadrili kritiku voči navrhovanému zvýšeniu dôchodkového veku. Zamestnávateľské združenia podporili niektoré časti správy, pričom vyzvali na stanovenie ambicióznejších cieľov.
Komisia pre reformu penzijného systému navrhuje, aby sa minimálny vek následne zvyšoval v súlade so zákonným dôchodkovým vekom. Možnosť poberať dôchodok v plnej výške vo veku 63 rokov po 45 rokoch prispievania navrhuje komisia zrušiť. Časť príspevkov by sa mala investovať na akciovom trhu. Komisia navrhuje zvýšenie podielu z počiatočných 0,5 % na 2 % hrubej mzdy, pričom polovicu by hradil zamestnávateľ a polovicu zamestnanec. Podľa súčasných pravidiel sa zákonný dôchodkový vek má do roku 2031 postupne zvýšiť na 67 rokov.
Nemecké odborové zväzy a ľavicoví politici vyjadrili kritiku voči navrhovanému zvýšeniu dôchodkového veku. Zamestnávateľské združenia podporili niektoré časti správy, pričom vyzvali na stanovenie ambicióznejších cieľov.