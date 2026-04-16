< sekcia Ekonomika
V Nemecku pracuje 1,9 milióna ľudí vo veku nad 65 rokov
Počet pracujúcich vo veku nad 65 rokov sa v Nemecku za päť rokov zvýšil o 46 %.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 16. apríla (TASR) - Počet pracujúcich vo veku nad 65 rokov sa v Nemecku za päť rokov zvýšil o 46 % a v súčasnosti dosahuje približne 1,9 milióna. Vyplýva to z údajov Spolkového štatistického úradu, ktoré si vyžiadala opozičná strana Aliancia Sahry Wagenknechtovej (Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa poskytnutých údajov v posledných rokoch výrazne rastie aj počet pracujúcich vo veku nad 70 a dokonca aj nad 75 rokov. Jedným z dôvodov je, že zákonný dôchodkový vek sa od roku 2012 postupne zvyšuje zo 65 na 67 rokov. V minulom roku dosiahol 66 rokov a dva mesiace. Do dôchodku je možné odísť aj skôr, väčšinou však len s krátením, teda s trvalo nižším dôchodkom. Aj preto pracuje viac starších ľudí.
V roku 2020 bolo v Nemecku registrovaných ako zamestnaných len 1,28 milióna ľudí nad 65 rokov. Tento počet odvtedy neustále rástol a v roku 2025 dosiahol 1,88 milióna. Z toho sa 653.000 nachádzalo vo vekovej skupine nad 70 rokov, zatiaľ čo v roku 2020 ich bolo 469.000. Počet ľudí, ktorí pracovali vo veku nad 75 rokov, v rovnakom období vzrástol zo 175.000 na 229.000. V Nemecku žilo v roku 2025 približne 18,4 milióna ľudí vo veku nad 65 rokov. Počet všetkých zamestnaných osôb s hlavným bydliskom v krajine dosiahol 42,5 milióna.
Nemecká vláda zhoršila odhad rastu ekonomiky na rok 2026 aj 2027
Nemecká vláda zhoršila vyhliadky rastu ekonomiky na tento aj budúci rok. Zároveň počíta so zrýchlením inflácie, keďže vojna na Blízkom východe zvyšuje ceny ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na nemenovaný zdroj.
Tento rok by podľa novej vládnej prognózy mala nemecká ekonomika vzrásť iba o 0,5 %. Vláda tak skresala pôvodný odhad na polovicu, keďže pôvodne počítala s rastom o 1 %. V prípade roka 2027 očakáva nemecký kabinet rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 0,9 %. Pôvodne pritom vláda počítala s rastom o 1,3 %.
Zároveň očakáva zrýchlenie inflácie. Po nepriaznivom vývoji nemeckého hospodárstva v dôsledku pandémie nového koronavírusu a vojne na Ukrajine prišiel ďalší šok pre ekonomiku a vývoj cien, a to konflikt na Blízkom východe. Nemecká vláda preto očakáva, že inflácia sa po minuloročnej úrovni 2,3 % zrýchli tento rok na 2,7 % a na budúci rok na 2,8 %. Nemecké ministerstvo hospodárstva, ktoré zverejní aktualizované prognózy vývoja ekonomiky 22. apríla, sa k informáciám odmietlo vyjadriť.
Vyhliadky nemeckého hospodárstva zhoršil v týchto dňoch aj Medzinárodný menový fond (MMF). Vo svojom najnovšom odhade, ktorý zverejnil v utorok (14. 4.), stanovil na tento rok rast nemeckej ekonomiky na 0,8 % a v roku 2027 predpokladá zrýchlenie tempa rastu na 1,2 %. V obidvoch prípadoch to predstavuje zhoršenie pôvodného odhadu o 0,3 percentuálneho bodu.
Podľa poskytnutých údajov v posledných rokoch výrazne rastie aj počet pracujúcich vo veku nad 70 a dokonca aj nad 75 rokov. Jedným z dôvodov je, že zákonný dôchodkový vek sa od roku 2012 postupne zvyšuje zo 65 na 67 rokov. V minulom roku dosiahol 66 rokov a dva mesiace. Do dôchodku je možné odísť aj skôr, väčšinou však len s krátením, teda s trvalo nižším dôchodkom. Aj preto pracuje viac starších ľudí.
V roku 2020 bolo v Nemecku registrovaných ako zamestnaných len 1,28 milióna ľudí nad 65 rokov. Tento počet odvtedy neustále rástol a v roku 2025 dosiahol 1,88 milióna. Z toho sa 653.000 nachádzalo vo vekovej skupine nad 70 rokov, zatiaľ čo v roku 2020 ich bolo 469.000. Počet ľudí, ktorí pracovali vo veku nad 75 rokov, v rovnakom období vzrástol zo 175.000 na 229.000. V Nemecku žilo v roku 2025 približne 18,4 milióna ľudí vo veku nad 65 rokov. Počet všetkých zamestnaných osôb s hlavným bydliskom v krajine dosiahol 42,5 milióna.
Nemecká vláda zhoršila odhad rastu ekonomiky na rok 2026 aj 2027
Nemecká vláda zhoršila vyhliadky rastu ekonomiky na tento aj budúci rok. Zároveň počíta so zrýchlením inflácie, keďže vojna na Blízkom východe zvyšuje ceny ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na nemenovaný zdroj.
Tento rok by podľa novej vládnej prognózy mala nemecká ekonomika vzrásť iba o 0,5 %. Vláda tak skresala pôvodný odhad na polovicu, keďže pôvodne počítala s rastom o 1 %. V prípade roka 2027 očakáva nemecký kabinet rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 0,9 %. Pôvodne pritom vláda počítala s rastom o 1,3 %.
Zároveň očakáva zrýchlenie inflácie. Po nepriaznivom vývoji nemeckého hospodárstva v dôsledku pandémie nového koronavírusu a vojne na Ukrajine prišiel ďalší šok pre ekonomiku a vývoj cien, a to konflikt na Blízkom východe. Nemecká vláda preto očakáva, že inflácia sa po minuloročnej úrovni 2,3 % zrýchli tento rok na 2,7 % a na budúci rok na 2,8 %. Nemecké ministerstvo hospodárstva, ktoré zverejní aktualizované prognózy vývoja ekonomiky 22. apríla, sa k informáciám odmietlo vyjadriť.
Vyhliadky nemeckého hospodárstva zhoršil v týchto dňoch aj Medzinárodný menový fond (MMF). Vo svojom najnovšom odhade, ktorý zverejnil v utorok (14. 4.), stanovil na tento rok rast nemeckej ekonomiky na 0,8 % a v roku 2027 predpokladá zrýchlenie tempa rastu na 1,2 %. V obidvoch prípadoch to predstavuje zhoršenie pôvodného odhadu o 0,3 percentuálneho bodu.