V Nemecku pracuje čoraz viac zahraničných lekárov
V roku 2024 pracovalo v oblasti všeobecného a zubného lekárstva celkovo 121.000 lekárov, ktorí sa prisťahovali zo zahraničia, čo predstavuje takmer štvrtinu celkového počtu.
Autor TASR
Wiesbaden 26. februára (TASR) - V Nemecku pracuje čoraz viac zahraničných lekárov. V roku 2024 malo iné ako nemecké občianstvo 64.000 lekárov, čo predstavuje 13 % z ich celkového počtu. Pred desiatimi rokmi to bolo len 30.000, resp. 7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje nemeckého štatistického úradu.
V roku 2024 pracovalo v oblasti všeobecného a zubného lekárstva celkovo 121.000 lekárov, ktorí sa prisťahovali zo zahraničia, čo predstavuje takmer štvrtinu celkového počtu. Časť z nich medzitým získala nemecké občianstvo, zatiaľ čo viac ako štyria z desiatich (42 %) boli v Nemecku menej ako desať rokov.
V roku 2024 nemecké orgány uznali 7000 lekárskych titulov získaných v zahraničí. Z nich pripadlo 21 % na Nemcov, ktorí študovali medicínu v iných krajinách, väčšinou v Rakúsku alebo Maďarsku. Druhou najpočetnejšou skupinou medzi držiteľmi zahraničných diplomov boli Sýrčania. V roku 2024 zodpovedali za približne 800 uznaných diplomov v oblasti všeobecnej medicíny a 100 v oblasti zubného lekárstva.
