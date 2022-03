V Nemecku pre štrajky rušia lety na ôsmich veľkých letiskách

Frankfurt nad Mohanom 22. marca (TASR) - Na ôsmich veľkých nemeckých letiskách v utorok zrušili množstvo letov, keďže pracovníci bezpečnostnej služby štrajkujú za zvýšenie platov. TASR správu prevzala z DPA.



Odborový zväz Verdi ohlásil najnovšie kolo štrajkov v pondelok 21. marca. Protestné akcie sa začali o polnoci a majú trvať 24 hodín na letiskách vo Frankfurte nad Mohanom, Berlíne, Brémach, Hamburgu, Hannoveri, Stuttgarte, Düsseldorfe a Kolín/Bonn.



Na najväčšom nemeckom letisku vo Frankfurte nad Mohanom mnohí pasažieri nemohli nastúpiť na svoje lety, keďže bezpečnostné kontroly boli k dispozícii len pre tranzitujúcich jednotlivcov. Do rána bolo podľa prevádzkovateľa letiska Fraport zrušených 108 zo 790 plánovaných odletov.



Vážne problémy má aj letisko v hlavnom meste Berlín, kde prevádzkovateľ varoval pred „početnými rušeniami letov“. Letisko v Hamburgu oznámilo, že všetkých 88 plánovaných odletov bolo zrušených. Cestujúcich vyzvali, aby si pred cestou na dotknuté letiská skontrolovali stav svojich letov.



Spor odborového zväzu Verdi a BDLS, spolkového združenia pre bezpečnosť letectva, už začiatkom minulého týždňa sprevádzali štrajky, ktoré viedli k zrušeniu letov.



Minulý týždeň sa skončilo štvrté kolo rokovaní o kolektívnej zmluve bez výsledku. Rokovania majú pokračovať vo štvrtok (24.3.). Verdi sa snaží o zmenu zmluvy s približne 25.000 bezpečnostnými pracovníkmi v celej krajine a požaduje zvýšenie hodinovej mzdy pre letiskových bezpečnostných pracovníkov minimálne o jedno euro. Chce tiež, aby boli mzdy v rôznych regiónoch zosúladené a vytvorené štandardizované platové triedy.



Spoločnosti však varovali, že takéto opatrenia by boli príliš nákladné a predstavovali by až o 40 % vyššiu mzdu pre niektorých pracovníkov. Vyjednávač BDLS Rainer Friebertshäuser uviedol, že združenie ponúklo zvýšenie miezd až o 22 %.



Protesty pod taktovkou Verdi ostro kritizujú aj letecké spoločnosti, ktoré v predchádzajúcich rokoch tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu. Majú obavy, aby protestné akcie nepokračovali aj počas kľúčového veľkonočného obdobia, keď dopyt po cestovaní stúpa.



Nemecká letecká asociácia (BDL) upozornila, že štrajky sťažujú leteckým spoločnostiam a ich zamestnancom zotavenie sa z kolapsu, ktorý spôsobila pandémia.



Bezpečnostný personál na nemeckých letiskách riadi spolková polícia, ktorá má tendenciu zadávať prácu súkromným spoločnostiam.