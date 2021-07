V Nemecku pribudlo v 1. polroku 240 veterných turbín

Berlín 27. júla (TASR) - Do nemeckej elektrickej rozvodnej siete v 1. polroku pribudlo 240 nových veterných turbín s potenciálnym výkonom 971 megawattov (MW), čo predstavuje medziročné zvýšenie o 62 %. Podľa informácií Asociácie veternej energetiky (BWE) a spoločnosti VDMA Power systems tento nárast nestačí na splnenie vládnych cieľov pre obnoviteľné zdroje energie. V prvej polovici roka bolo odstavených 135 turbín s celkovým výkonom 140 MW.



Energetický sektor za brzdu ďalšieho rozvoja označuje zdĺhavý plánovací a schvaľovací proces a nedostatok plôch pre výstavbu nových turbín. Branža tento rok očakáva zvýšenie produkcie veternej energie v rozpätí 2,2 až 2,4 gigawattov (GW), čo ani zďaleka nedosahuje 3,5 až 4,9 GW, ktoré sa dosiahli v rokoch 2014 až 2017.



"Po ťažkej kríze nás toto zvýšenie, samozrejme, potešilo," cituje agentúra DPA riaditeľa BWE Hermanna Albersa. Vlani bolo do siete pripojených len 420 turbín s výkonom 1431 MW. To je podľa neho len zlomok z úrovne z roka 2019, ktorý bol z hľadiska rozvoja veternej energetiky najslabší od schválenia zákona o obnoviteľných zdrojoch v roku 2000.