V Nemecku pribudlo v 1. polroku 331 veterných turbín na pevnine

Berlín 18. júla (TASR) - Rozširovanie kapacity v oblasti veternej energie v Nemecku výrazne pokročilo. V prvej polovici roka pribudlo 331 veterných turbín postavených na pevnine s celkovou kapacitou približne 1,56 gigawattu (GW). Po zohľadnení starých veterných turbín, ktoré boli vyradené z prevádzky, dosiahol tzv. čistý prírastok zhruba 1,32 GW, o 50 % viac ako v rovnakom období minulého roka, oznámilo v utorok nemecké združenie pre veternú energiu (BWE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Jasným lídrom v oblasti nových stavieb je spolková krajina Šlezvicko-Holštajnsko na severe Nemecka, zatiaľ čo rozvoj veternej energie naďalej slabne najmä v južných častiach krajiny. Za najväčšie prekážky BWE stále považuje zdĺhavé plánovacie a schvaľovacie postupy, ako aj nedostatok voľnej pôdy.



V minulom roku nemecká vláda prijala rozsiahle opatrenia na urýchlenie rozširovania obnoviteľnej energie zo slnka a vetra v snahe dosiahnuť stanovené klimatické ciele. Na základe súčasných plánov by dodávky elektriny v Nemecku mali do roku 2030 pochádzať z 80 % z obnoviteľných zdrojov a do roku 2035 takmer výlučne z obnoviteľných zdrojov. Kapacita veternej energie na pevnine by sa mala zvyšovať tempom 10 GW ročne s cieľom dosiahnuť 115 GW do roku 2030.