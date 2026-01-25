< sekcia Ekonomika
V Nemecku rastie tlak na repatriáciu zlata z USA
Nemecko má po USA druhé najväčšie zlaté rezervy na svete v celkovej hodnote takmer 450 miliárd eur.
Autor TASR
Berlín 25. januára (TASR) - V Nemecku silnejú hlasy na repatriáciu nemeckých zlatých rezerv zo Spojených štátov v hodnote viac než 160 miliárd eur. Obavy Nemcov, že ich zlato nie je v USA v bezpečí, zvyšuje nepredvídateľná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čoraz väčšie konflikty s európskymi štátmi. Informoval o tom portál britského denníka The Guardian.
Nemecko má po USA druhé najväčšie zlaté rezervy na svete v celkovej hodnote takmer 450 miliárd eur. Z nich rezervy v hodnote približne 164 miliárd eur, čo predstavuje 1236 ton zlata, sa nachádzajú v New Yorku.
Najnovšie, jeden z popredných nemeckých ekonómov a bývalý šéf oddelenia prieskumov v nemeckej centrálnej banke Bundesbank Emanuel Mönch vyzval na návrat nemeckého zlata z USA. Uviedol, že vzhľadom na kroky súčasnej americkej administratívy je „príliš riskantné“ ponechávať taký veľký objem zlatých rezerv v Spojených štátoch.
Mönch je tak ďalším z ekonómov a finančných expertov, podľa ktorých by práve takýto krok bol v súlade s presadzovaným zvyšovaním nezávislosti Nemecka od USA. O väčšej nezávislosti Nemecka od Washingtonu sa hovorí už niekoľko mesiacov.
Rovnako sa vyjadril Michael Jäger, predseda Európskej asociácie daňových poplatníkov (TAE). Podľa neho by nemecká vláda mala začať zvažovať tento krok, najmä po Trumpových prejavoch v súvislosti s Grónskom. „Trump je nepredvídateľný a urobí všetko pre to, aby zvýšil príjmy Spojených štátov. Som presvedčený, že naše zlato už nie je v USA v bezpečí,“ povedal Jäger pre Rheinische Post. „Čo bude potom, ak by provokácie okolo Grónska pokračovali? Riziko, že Bundesbank nebude schopná dostať sa k zlatu uloženému v USA, rastie. Preto by rezervy mala repatriovať,“ dodal Jäger s tým, že v tomto duchu aj poslal list vedeniu Bundesbank a ministerstvu financií.
Aj Katharina Becková zo Strany zelených podporila repatriáciu zlatých rezerv. Uviedla, že zlaté rezervy sú „kľúčovou kotvou stability a dôvery,“ ktorá sa „nesmie stať nástrojom geopolitických sporov“.
Avšak Clemens Fuest, šéf Inštitútu pre hospodársky výskum (Ifo) a jeden z uznávaných nemeckých ekonómov, repatriáciu odmietol. Varoval, že by to mohlo mať nečakané následky a takýto krok „by teraz iba prilial olej do ohňa“. Hovorca nemeckého kancelára Friedricha Merza Stefan Kornelius v tejto súvislosti nedávno uviedol, že vláda o repatriácii zlatých rezerv z USA momentálne neuvažuje.
Z celkových zlatých rezerv Nemecka v hodnote takmer 450 miliárd eur sa viac než polovica nachádza v trezoroch Bundesbank vo Frankfurte nad Mohanom. Približne 37 % je uložených v trezoroch americkej centrálnej banky v New Yorku a zhruba 12 % v britskej centrálnej banke v Londýne.
Neistota v dôsledku stále agresívnejšieho prístupu Donalda Trumpa k európskym partnerom však rastie aj medzi vládnymi politikmi a niektorí z nich podporili výzvy na vrátenie zlata z USA do Nemecka. Podľa Ulrike Neyerovej, profesorky ekonómie na univerzite v Düsseldorfe, ktorá sa vyjadrila pre Rheinische Post, za súčasnej Trumpovej administratívy Spojené štáty už nie sú dôveryhodným partnerom.
