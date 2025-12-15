< sekcia Ekonomika
Nemecký priemysel vyzýva na schválenie dohody EÚ-Mercosur
Cieľom obchodnej dohody EÚ-Mercosur je posilnenie obchodu medzi Európskou úniou a štyrmi krajinami združenia, a to Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 15. decembra (TASR) - Nemecká vláda by mala rozhodne podporiť uzavretie obchodnej dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a združením juhoamerických krajín Mercosur. Vyhlásila to v pondelok Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK).TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„EÚ nesmie premeškať príležitosť na vybudovanie užších vzťahov so svojimi obchodnými a surovinovými partnermi v Južnej Amerike a na odbúranie existujúcich obchodných bariér,“ uviedol vo vyhlásení šéf sekcie zahraničného obchodu DIHK Volker Treier.
Cieľom obchodnej dohody EÚ-Mercosur je posilnenie obchodu medzi Európskou úniou a štyrmi krajinami združenia, a to Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. Podľa Európskej komisie zamýšľaná zóna voľného obchodu bude najväčšou svojho druhu na svete. Dohoda by sa mala podpísať nadchádzajúci víkend počas samitu združenia Mercosur v Brazílii. Zostáva však nejasné, či sa v EÚ dosiahne potrebná väčšina.
Nemecká obchodná a priemyselná komora na podporu dohody vyzvala po tom, ako francúzska vláda v nedeľu (14. 12.) opäť požiadala o jej revíziu a odloženie schválenia. Treier sa vyjadril, že nemecká vláda musí reagovať „jasným a rozhodným“ presadzovaním ratifikácie. Dohoda poskytne významný ekonomický potenciál prostredníctvom redukcie ciel a otvorenia trhov, povedal. „Po viac ako 25 rokoch vyjednávaní firmy v Nemecku očakávajú, že Európska rada a Európsky parlament nakoniec dohodu s partnerskými krajinami združenia Mercosur uzatvoria,“ dodal Treier.
Nespokojnosť s dohodou okrem Francúzska vyjadrili aj ďalšie členské štáty EÚ vrátane Rakúska, Poľska alebo Talianska. Aby dohoda nadobudla platnosť, je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny členských štátov EÚ. To znamená, že by za ňu muselo hlasovať najmenej 15 krajín, ktoré spolu tvoria najmenej 65 % obyvateľov Únie.
V Nemecku sa dá platiť v hotovosti takmer za všetky tovary a služby
V Nemecku je naďalej možné platiť v hotovosti takmer za všetky tovary a služby. K tomuto záveru dospela nemecká centrálna banka (Bundesbank) na základe vyhodnotenia viac ako 2000 testovacích nákupov, ktoré odhalili iba malé medzery v otázke akceptácie hotovosti, a to najmä vo verejnom sektore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Testujúci zákazníci sa pokúsili zaplatiť hotovosťou aj za bežné verejné služby, ako je vydanie občianskeho preukazu alebo registrácie motorového vozidla, čo sa im v ôsmich z tridsiatich prípadov nepodarilo. „Tieto výsledky naznačujú, že hotovosť sa môže použiť na platby verejným orgánom len v obmedzenej miere,“ uviedla Bundesbank vo svojej mesačnej správe, pričom upozornila, že vzhľadom na malú veľkosť vzorky sú v tejto oblasti potrebné ďalšie zisťovania.
„Aby hotovosť plnila svoje spoločenské funkcie, mala by byť akceptovaná v čo najväčšom počte nákupných a platobných situácií,“ upozornila centrálna banka.
V prípade maloobchodu, reštaurácií alebo služieb, ako sú kaderníctva, bola platba v hotovosti možná v 99,4 % navštívených predajných miest. V zriedkavých prípadoch, keď predajcovia neprijímali bankovky a mince, boli príčinou najmä chýbajúce drobné alebo poruchy pokladníc. Predajné miesta, ktoré vôbec neakceptujú hotovosť, boli zvyčajne vybavené výlučne automatmi alebo samoobslužnými pokladnicami, napríklad na čerpacích staniciach.
V období od mája do augusta tohto roka sa vo všetkých spolkových krajinách uskutočnilo celkovo 2060 testovacích nákupov, a to vo vidieckych aj mestských oblastiach. Kupujúci zapojení do testov minuli na nákup v priemere 11,98 eura. Najvyššia minutá suma bola 179 eur a najnižšia 19 centov. Na doplnenie výsledkov sa vykonalo 30 testovacích platieb na úradoch a vo verejnej doprave. Na rozdiel od úradov bolo možné zakúpiť si v hotovosti lístok na autobus vo všetkých prípadoch, či už na autobusovej zastávke alebo priamo v autobuse.
Nemecké automobilky boli v 3. štvrťroku pod najväčším tlakom od finančnej krízy
Nemeckí výrobcovia automobilov sa v treťom štvrťroku ocitli pod najväčším tlakom od finančnej krízy. Zatiaľ čo predaje a tržby spoločností Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz zostali prevažne stabilné, ich prevádzkový zisk (EBIT) medziročne celkovo klesol o 76 % na niečo vyše 1,7 miliardy eur, čo bola najnižšia hodnota od tretieho kvartála 2009. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na analýzu poradenskej spoločnosti EY.
Krízu ziskovosti pociťuje automobilový priemysel aj z globálneho pohľadu. Devätnásť najväčších automobilových skupín na svete, ktorých finančné výkazy analyzovala EY, v treťom štvrťroku mierne zvýšilo svoje tržby na približne 521 miliárd eur. Zisk EBIT im však klesol o 37 % na 18,9 miliardy eur, čo je najnižšie číslo od roku 2018.
„Globálny automobilový priemysel je v hlbokej kríze, v súčasnosti však najviac trpia nemeckí výrobcovia automobilov,“ uviedol Constantin Gall, expert EY na automobilové odvetvie. Dôvodom je celková slabosť prémiového segmentu, colná politika Spojených štátov, negatívne vplyvy výmenných kurzov, vysoké investície do elektrických vozidiel, ktoré sa ešte nesplatili, ako aj náklady na reštrukturalizáciu, priblížil Gall.
Veľkoobchodné ceny v Nemecku rástli v novembri najprudšie za deväť mesiacov
Veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli v novembri už 12. mesiac v rade, pričom tempo rastu dosiahlo najvyššiu úroveň za deväť mesiacov. Uviedol to v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnili servery RTTNews a tradingeconomics.
Veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli v novembri medziročne o 1,5 % po 1,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Je to najvýraznejší rast cien vo veľkoobchode od februára tohto roka, v ktorom ceny vzrástli o 1,6 %. Veľkoobchodné ceny analytici pozorne sledujú, keďže signalizujú, akým smerom sa bude vyvíjať inflácia v Nemecku, ako aj v celej eurozóne.
Výrazne sa zvýšili ceny neželezných rúd a kovov a s nimi súvisiacich polotovarov, a to o 28,1 %. Okrem toho, ceny potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov vzrástli o 3,2 %. Rástli najmä ceny kávy, čaju, kakaa a korenín, ktoré sa zvýšili o 21,9 %. Výraznejšie rástli aj ceny cukru, cukroviniek a pekárenských výrobkov (12,3 %), ako aj mäsa a mäsových výrobkov (7,3 %). Naopak, ceny šrotu o 6,5 % klesli.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny v nemeckom veľkoobchode zvýšili v novembri o 0,3 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci a zároveň výraznejšie, než sa čakalo. Analytici počítali so spomalením rastu veľkoobchodných cien na 0,2 %.
Malé a stredné podniky (MSP) v Nemecku strácajú dôveru v schopnosť vlády riešiť problémy najväčšej európskej ekonomiky. V nedávnom prieskume spoločnosti DZ Bank iba 39 % z viac ako tisíc oslovených riaditeľov a osôb s rozhodovacími právomocami vyjadrilo očakávanie, že vládny kabinet kancelára Friedricha Merza dokáže vrátiť krajinu na rastovú cestu. V prieskume, ktorý sa uskutočnil na jar, bolo ešte optimistických 62 % respondentov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„MSP vkladali nádeje do novej vlády, že vyrieši naliehavé problémy krajiny, ako je nadmerná byrokracia, vysoké náklady a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov,“ uviedol Stefan Beismann, člen predstavenstva DZ Bank zodpovedný za firemných zákazníkov. „Hoci sa vláda v niektorých oblastiach uberá správnym smerom, je zjavne príliš pomalá,“ dodal.
Len menšina (43 %) podnikov stále verí, že koalícia konzervatívneho bloku CDU/CSU a sociálnych demokratov (SPD) dokáže zlepšiť infraštruktúru, a to aj napriek obrovským dodatočným zdrojom, ktoré má vláda k dispozícii prostredníctvom osobitných fondov na modernizáciu ciest a železníc. Na jar bolo v tomto smere optimistických 58 % respondentov. Aktuálne údaje DZ Bank zozbierala medzi 9. septembrom a 14. októbrom.
