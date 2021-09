V Nemecku sa začal proces s exmanažérmi VW

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Braunschweig 16. septembra (TASR) - Šesť rokov po tom, ako sa prevalil škandál s naftovými motormi automobilového koncernu Volkswagen (VW), sa vo štvrtok v nemeckom meste Braunschweig postavili pred súd štyria bývalí manažéri a inžinieri za podiel na globálnom podvode.Okrem iného sú obvinení z komerčného podvodu a úniku daní v súvislosti s inštaláciu nelegálneho softvéru do miliónov automobilov. Ide o prvý takýto súd v Nemecku.Nelegálny softvér, ktorý pri testoch umožnil maskovať skutočné hodnoty emisií, znamenal, že tieto vozidlá na cestách mnohonásobne prekračovali povolené hodnoty škodlivých oxidov dusíka, zatiaľ čo pri laboratórnych testoch vyzerali byť čistejšie ako ostatné autá.Žalobcovia na prvom pojednávaní uviedli, že nielen vedúci, ale aj strední manažéri a bývalí členovia predstavenstva vedeli o snahe oklamať úrady. Podvod odhalili v USA v septembri 2015.Obžalovaní sa dohodli na zatajení existencie nelegálneho zariadenia pred americkou Agentúrou na ochranu životného prostredia (EPA), poznamenali prokurátori. Tvrdia, že, keď bol odhalený podvod, jeden obžalovaný údajne neskôr poznamenal: "Volkswagen odvtedy zaplatil miliardy eur za pokuty a odškodnenie majiteľov dieselových vozidiel na celom svete.Krátko pred začiatkom pojednávania súd v Braunschweigu rozhodol, že proces s bývalým riaditeľom VW Martinom Winterkornom bude predmetom „“. Winterkorn má 74 rokov a po operácii zápasí so zdravotnými problémami. Prokuratúra podala námietku proti odčleneniu jeho procesu. Winterkorn odstúpil z funkcie krátko po prevalení sa škandálu.Bez ohľadu na výsledok sa očakáva, že pojednávanie bude dlhé. V súčasnosti je proces naplánovaný na 133 dní, čo znamená, že bude pravdepodobne trvať do leta 2023. V prípade dokázania viny obžalovaným hrozí trest odňatia slobody v škále najmenej od šiestich mesiacov až po 10 rokov.Vo štvrtok v inom procese rozhodol nemecký najvyšší súd, že vodiči dieselových modelov VW, ktorí si autá s podvodným softvérom zaobstarali na lízing, nemajú na rozdiel od zakúpených áut nárok na náhradu škody.