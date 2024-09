DIESELGATE: V Nemecku sa začal súd s bývalým šéfom Volkswagenu

Braunschweig 3. septembra (TASR) - Bývalý generálny riaditeľ nemeckého koncernu Volkswagenu (VW) Martin Winterkorn sa v utorok postavil pred súd. Čelí obvineniam z podvodu v súvislosti s tzv. škandálom dieselgate, deväť rokov po tom, čo sa zistilo, že automobilka manipulovala emisné testy. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AP.



Winterkorn bol odvolaný z čela automobilky v septembri 2015 po tom, čo vyšlo najavo, že milióny dieselových áut z produkcie VW mali nainštalovaný softvér, ktorý počas testov umožňoval zamaskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka, aby splnili environmentálne normy. Winterkor sa stal kľúčovou figúrkou škandálu, najväčšieho v histórii spoločnosti.



Aféra Dieselgate otriasla vedením Volkswagenu aj jeho dcérskymi spoločnosťami. Automobilka sa dostala do najhlbšej krízy vo svojej histórii a musela zaplatiť viac ako 31 miliárd eur na pokutách a súdnom vyrovnaní.



Po deviatich rokoch od vypuknutia škandálu sa v utorok začalo na súde v meste Braunschweig trestné konanie so 77-ročným bývalým šéfom VW. Proces sa koná v čase, keď je otázna budúcnosť nemeckých tovární Volkswagenu, keďže automobilka sa snaží ušetriť miliardy eur.



Winterkorn čelí trom samostatným obvineniam: z klamania klientom pri predaji áut s nelegálnym softvérom, z manipulácie s burzou tým, že neposkytol investorom včas informácie o problémoch a z falošného svedectva pred parlamentnou vyšetrovacou komisiou v roku 2017.



V prípade dokázania viny hrozí Winterkornovi pokuta alebo trest odňatia slobody až na desať rokov. Winterkorn prostredníctvom svojho právnika obvinenia poprel. Odmieta akúkoľvek účasť na rozhodnutiach o inštalácii nezákonného softvéru.



Prokurátori však tvrdia, že Winterkorn vedel o nelegálnom softvéri dlho predtým, ako ho v septembri 2015 odhalila americká agentúra na ochranu životného prostredia EPA. Podľa obžaloby sa o probléme dozvedel prinajmenšom v novembri 2014, no naďalej túto prax povoľoval. Povráva sa, že nelegálny softvér sa objavil v automobiloch Volkswagen v Európe a USA už v roku 2006.



Bývalý šéf VW zase tvrdí, že sa o tejto praxi dozvedel len pred pár dní predtým, ako ju odhalila americká EPA.



Winterkorn trpí zdravotnými problémami, ktoré spôsobili opakované oddialenie začiatku procesu.