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V Nemecku sa začal veľký proces v emisnej kauze Volkswagenu
V utorok sa pred súd v Braunschweigu postavilo šesť bývalých manažérov.
Autor TASR
Braunschweig 24. novembra (TASR) - Na súde v nemeckom Braunschweigu sa v utorok začal piaty a posledný veľký proces v emisnej kauze nemeckej automobilky Volkswagen. Tá vypukla pred viac než 11 rokmi a zasiahla automobilový sektor po celom svete. Informovala o tom agentúra DPA.
V utorok sa pred súd v Braunschweigu postavilo šesť bývalých manažérov. Sú obvinení z toho, že vedeli o nelegálnom softvéri manipulujúcom výsledky emisných testov a napriek tomu nebránili pokračovaniu výroby a predaju vozidiel.
Aféra známa ako Dieselgate vypukla v septembri 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia zistila, že VW inštaloval do svojich naftových áut softvér maskujúci skutočné hodnoty oxidov dusíka. Autá tak spĺňali limity oxidov dusíka počas testovacích podmienok, ale nie pri skutočnej jazde. Firma neskôr priznala, že softvér nainštalovala do približne 11 miliónov vozidiel po celom svete. Na VW bolo podané veľké množstvo žalôb, pričom celá kauza stála automobilku desiatky miliárd eur. Väčšinu z toho vyplatila v USA.
Vlani po takmer štyroch rokoch pojednávaní súd odsúdil štyroch bývalých manažérov automobilky za podvod. Dvaja z nich dostali niekoľkoročné nepodmienečné tresty a dvaja podmienku, podali však odvolanie a rozsudky tak ešte nie sú právoplatné.
V utorok sa pred súd v Braunschweigu postavilo šesť bývalých manažérov. Sú obvinení z toho, že vedeli o nelegálnom softvéri manipulujúcom výsledky emisných testov a napriek tomu nebránili pokračovaniu výroby a predaju vozidiel.
Aféra známa ako Dieselgate vypukla v septembri 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia zistila, že VW inštaloval do svojich naftových áut softvér maskujúci skutočné hodnoty oxidov dusíka. Autá tak spĺňali limity oxidov dusíka počas testovacích podmienok, ale nie pri skutočnej jazde. Firma neskôr priznala, že softvér nainštalovala do približne 11 miliónov vozidiel po celom svete. Na VW bolo podané veľké množstvo žalôb, pričom celá kauza stála automobilku desiatky miliárd eur. Väčšinu z toho vyplatila v USA.
Vlani po takmer štyroch rokoch pojednávaní súd odsúdil štyroch bývalých manažérov automobilky za podvod. Dvaja z nich dostali niekoľkoročné nepodmienečné tresty a dvaja podmienku, podali však odvolanie a rozsudky tak ešte nie sú právoplatné.