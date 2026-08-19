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V Nemecku sa zvyšuje počet ľudí vo veku nad 66 rokov
Na východe Nemecka je v porovnaní so západom proces starnutia už teraz v značne pokročilej fáze.
Autor TASR
Berlín 19. augusta (TASR) - S nástupom populačne silných ročníkov do dôchodkového veku sa takmer vo všetkých regiónoch Nemecka výrazne zvyšuje počet ľudí vo veku nad 66 rokov. Medzi východom a západom sa však prejavujú výrazné rozdiely, ukázala v stredu zverejnená štúdia Berlínskeho inštitútu pre populáciu a rozvoj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Do roku 2039 dovŕši zákonný dôchodkový vek 67 rokov viac ako 13 miliónov ľudí. Štúdia s názvom „Po generácii baby boomerov“ rozlišuje medzi takzvanými aktívnymi staršími ľuďmi vo veku 67 až 79 rokov a veľmi starými ľuďmi vo veku 80 rokov a viac. S odchodom generácie baby boomerov do dôchodku sa počet aktívnych starších ľudí spočiatku výrazne zvýši, aby následne klesol, keď táto generácia dosiahne fázu veľmi vysokého veku. Do roku 2030 by sa tak mal počet aktívnych starších ľudí v mnohých častiach krajiny v porovnaní s rokom 2022 zvýšiť o štvrtinu až tretinu.
Na východe Nemecka je v porovnaní so západom proces starnutia už teraz v značne pokročilej fáze. „To, čo mnohé západonemecké regióny ešte čaká, už východonemecké regióny čiastočne zažívajú,“ všímajú si autori štúdie. V mnohých západonemeckých okresoch tak bude počet aktívnych starších ľudí pravdepodobne naďalej rásť až do roku 2045 alebo aspoň zostane výrazne nad súčasnou úrovňou. V prípade veľkého počtu okresov na východe sa však očakáva, že v roku 2045 tam bude žiť menej ľudí vo veku 67 až 79 rokov ako v roku 2022. Mnohí z tých, ktorí odídu do dôchodku do roku, totiž opustili východ v rokoch po zjednotení, vysvetlili autori štúdie.
Do roku 2039 dovŕši zákonný dôchodkový vek 67 rokov viac ako 13 miliónov ľudí. Štúdia s názvom „Po generácii baby boomerov“ rozlišuje medzi takzvanými aktívnymi staršími ľuďmi vo veku 67 až 79 rokov a veľmi starými ľuďmi vo veku 80 rokov a viac. S odchodom generácie baby boomerov do dôchodku sa počet aktívnych starších ľudí spočiatku výrazne zvýši, aby následne klesol, keď táto generácia dosiahne fázu veľmi vysokého veku. Do roku 2030 by sa tak mal počet aktívnych starších ľudí v mnohých častiach krajiny v porovnaní s rokom 2022 zvýšiť o štvrtinu až tretinu.
Na východe Nemecka je v porovnaní so západom proces starnutia už teraz v značne pokročilej fáze. „To, čo mnohé západonemecké regióny ešte čaká, už východonemecké regióny čiastočne zažívajú,“ všímajú si autori štúdie. V mnohých západonemeckých okresoch tak bude počet aktívnych starších ľudí pravdepodobne naďalej rásť až do roku 2045 alebo aspoň zostane výrazne nad súčasnou úrovňou. V prípade veľkého počtu okresov na východe sa však očakáva, že v roku 2045 tam bude žiť menej ľudí vo veku 67 až 79 rokov ako v roku 2022. Mnohí z tých, ktorí odídu do dôchodku do roku, totiž opustili východ v rokoch po zjednotení, vysvetlili autori štúdie.