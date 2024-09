V Nemecku štrajkujú zamestnanci v oblasti prepravy peňazí

Berlín 30. septembra (TASR) - Štrajk v odvetví prepravy peňazí v Nemecku sa predlžuje. Zastavenie práce, ktoré sa začalo v pondelok, bude pokračovať v celom Nemecku aj na druhý deň, oznámil v pondelok odborový zväz Verdi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Odbory takisto vyzvali zamestnancov v niektorých spolkových krajinách, aby v štrajku pokračovali aj v stredu (2. 10.). Štrajk je výsledkom neúspešných rokovaní o mzdách a kolektívnej zmluve pre približne 10.000 zamestnancov v sektore prepravy peňazí a cenností. V druhom kole rokovaní 20. septembra Spolkový zväz nemeckých peňažných služieb (BDGW) opäť nepredložil prijateľnú ponuku, kritizoval Verdi.



"Namiesto toho zamestnávatelia zotrvali na svojich požiadavkách, ktoré znamenajú zhoršenie pracovných podmienok," uviedla hlavná vyjednávačka odborov Sonja Austermühleová. Pred ďalším kolom rokovaní, ktoré sa uskutoční 17. a 18. októbra v Mníchove, by sa mal teraz podľa nej tlak na zamestnávateľov zvýšiť.



Odbory požadujú preplatenie nadčasov za všetky hodiny odpracované nad osem hodín za pracovný deň, zavedenie štandardizovaného príspevku na dovolenku, vianočný bonus vo výške polovice hrubej mesačnej mzdy a nárok na dovolenku v dĺžke 31 dní na základe päťdňového pracovného týždňa pre všetkých zamestnancov. Verdi takisto trvá na výraznom zvýšení miezd, ktoré by mali v niektorých spolkových krajinách stúpnuť na 23 eur na hodinu.



Združenie zamestnávateľov to odmieta ako prehnané. V súčasnosti sa základná mzda v stacionárnom spracovaní hotovosti, teda pri triedení, účtovaní a balení, pohybuje v celoštátnom meradle od približne 15,70 eura do 18 eur na hodinu a pri preprave hotovosti a cenností od 18,50 do 21,20 eura, v oboch prípadoch bez príplatkov, priblížil BDGW. To podľa odvetvového združenia znamená, že tento sektor už ponúka oveľa viac, ako je zákonom stanovená minimálna mzda.