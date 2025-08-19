< sekcia Ekonomika
V Nemecku tento rok očakávajú lepšiu úrodu obilnín
Autor TASR
Berlín 19. augusta (TASR) - Nemeckí farmári očakávajú v tomto roku lepšiu úrodu obilnín ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Celková úroda pravdepodobne vzrastie na 43,5 milióna ton z 39 miliónov ton v minulom roku, oznámil v utorok Nemecký poľnohospodársky zväz (DBV). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zároveň sa v závislosti od regiónu a lokality vyskytujú u väčšiny plodín veľmi veľké rozdiely, upozornilo združenie. V mnohých častiach krajiny totiž kvalita čiastočne utrpela aj v dôsledku dlhotrvajúcich, miestami veľmi intenzívnych zrážok. „Aj keď sa výnos konečne vrátil na priemernú úroveň, opäť sa jasne prejavili dôsledky klimatických zmien,“ uviedol prezident DBV Joachim Rukwied, ktorý zároveň vyjadril znepokojenie nad aktuálnou situáciou na trhu.
„Stále katastrofálna cenová situácia, najmä na trhoch s obilninami, nám poľnohospodárom spôsobuje čoraz väčšie problémy,“ povedal a dodal, že zlepšenie zatiaľ nie je na dohľad.
