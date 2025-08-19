Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. august 2025Meniny má Lýdia
< sekcia Ekonomika

V Nemecku tento rok očakávajú lepšiu úrodu obilnín

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc

V mnohých častiach krajiny totiž kvalita čiastočne utrpela aj v dôsledku dlhotrvajúcich, miestami veľmi intenzívnych zrážok.

Autor TASR
Berlín 19. augusta (TASR) - Nemeckí farmári očakávajú v tomto roku lepšiu úrodu obilnín ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Celková úroda pravdepodobne vzrastie na 43,5 milióna ton z 39 miliónov ton v minulom roku, oznámil v utorok Nemecký poľnohospodársky zväz (DBV). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Zároveň sa v závislosti od regiónu a lokality vyskytujú u väčšiny plodín veľmi veľké rozdiely, upozornilo združenie. V mnohých častiach krajiny totiž kvalita čiastočne utrpela aj v dôsledku dlhotrvajúcich, miestami veľmi intenzívnych zrážok. „Aj keď sa výnos konečne vrátil na priemernú úroveň, opäť sa jasne prejavili dôsledky klimatických zmien,“ uviedol prezident DBV Joachim Rukwied, ktorý zároveň vyjadril znepokojenie nad aktuálnou situáciou na trhu.

„Stále katastrofálna cenová situácia, najmä na trhoch s obilninami, nám poľnohospodárom spôsobuje čoraz väčšie problémy,“ povedal a dodal, že zlepšenie zatiaľ nie je na dohľad.
.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?