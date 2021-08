V Nemecku už jazdí viac ako milión elektrických a hybridných vozidiel

Berlín 2. augusta (TASR) - Po nemeckých cestách už jazdí viac ako 1 milión elektrických alebo hybridných vozidiel všetkých typov. Informovali o tom v pondelok v Berlíne ministerstvá hospodárstva, životného prostredia a dopravy. Toto číslo zahŕňa osobné autá, úžitkové autá a autobusy.



Minister hospodárstva Peter Altmaier uviedol, že krajina dosiahla "rozhodujúci míľnik" a prechod na obnoviteľné zdroje v doprave je nevratný. Ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová dodala, že je potrebné „naplno využiť potenciál elektrickej dopravy, aby sa do roku 2030 dosiahli klimatické ciele“. Podľa ministra dopravy Andreasa Scheuera to bude znamenať 14 miliónov elektrických vozidiel na cestách.



Ministerstvá spresnili, že 54 % z týchto ekologickejších vozidiel bolo čisto elektrických a 46 % tvorili hybridy.



Podľa oficiálnych odhadov by mal počet súkromných elektrických a hybridných automobilov dosiahnuť miliónovú hranicu v tomto alebo budúcom mesiaci.



K dátumu 1. apríla jazdilo v Nemecku na cestách 48,3 milióna osobných automobilov, z toho viac ako 31 miliónov benzínových a 15 miliónov naftových.