V Nemecku v 1. polroku sprevádzkovali 409 nových veterných turbín

Berlín 15. júla (TASR) - Rozvoj veternej energie na pevnine v Nemecku výrazne napreduje. V prvom polroku 2025 bolo uvedených do prevádzky 409 nových veterných turbín s celkovým výkonom približne 2,2 gigawattu, čo bolo o dve tretiny viac ako v rovnakom období minulého roka, oznámil to v utorok Spolkový zväz veternej energie (Bundesverband Windenergie, BWE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa predbežných údajov združenia ide zároveň o najlepší polročný údaj od roku 2017. Po odpočítaní turbín vyradených zo siete portfólio pevninskej veternej energie v Nemecku vzrástlo o 199 zariadení na približne 29.000 turbín s celkovým výkonom 65,3 gigawattov.



V prvom polroku sa veterné turbíny na pevnine podieľali na výrobe celkovej výrobe elektriny viac ako 22 percentami. Bolo to menej ako v prvom polroku 2024, čo odráža podpriemernú úroveň vetra v prvých štyroch mesiacoch tohto roka. Odvetvie veternej energie zároveň dosiahlo rekord v počte schválených nových turbín. Úrady do konca júna povolili približne 7,8 gigawattu novej kapacity veternej energie, čo bolo o 55 % viac ako v rovnakom období minulého roka.