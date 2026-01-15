< sekcia Ekonomika
V Nemecku v roku 2025 sprevádzkovali 958 veterných turbín
Rozvoj veterných elektrární na pevnine v Nemecku sa v minulom roku výrazne zrýchlil.
Berlín 15. januára (TASR) - Rozvoj veterných elektrární na pevnine v Nemecku sa v minulom roku výrazne zrýchlil. V roku 2025 v krajine uviedli do prevádzky 958 turbín s celkovou kapacitou približne 5,2 gigawattov (GW), čo predstavuje nárast o 50 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, oznámilo vo štvrtok Spolkové združenie pre veternú energiu (BWE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Po zohľadnení vyradených starých turbín sa čistá nová kapacita zvýšila o 4,6 GW. Na konci roka 2025 bolo v Nemecku v prevádzke približne 29.000 turbín. Počet povolení na nové zariadenia tiež vzrástol o takmer 50 % na 20,7 GW dodatočnej kapacity. Prvú elektrinu začínajú turbíny dodávať do siete v priemere po uplynutí viac ako dvoch rokov od schválenia. Pozemné veterné turbíny vyrobili v Nemecku v minulom roku 106,5 miliardy kilowatthodín (KWh) elektrickej energie.
Hoci množstvo vyrobenej elektrickej energie kleslo o 5 % v dôsledku nezvyčajne slabej úrovne vetra na začiatku roka, pozemné turbíny zostali najdôležitejším zdrojom na výrobu elektrickej energie v Nemecku, pričom zodpovedali za 24 % celkovej produkcie.
