V Nemecku vlani skončilo najviac firiem za 14 rokov

Düsseldorf 21. mája (TASR) - Počet nemeckých firiem, ktoré definitívne zatvorili svoje brány, minulý rok vzrástol medziročne až o 16 % na 196.100. Uviedli to v stredu agentúra Creditreform a ekonomický výskumný inštitút ZEW. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Ide o najväčší počet zatvorených podnikov od roku 2011, keď sa ešte prejavovali dôsledky globálnej finančnej krízy. „Čísla o zatváraní sú alarmujúce vo všetkých ekonomických sektoroch,“ povedal Patrik-Ludwig Hantzsch zo spoločnosti Creditreform. Dodal, že mnohé z týchto firiem zasiahli vysoké náklady na energie vo výrobe a tiež čoraz tvrdšia zahraničná konkurencia.



Zatváranie podnikov v energeticky náročných sektoroch vzrástlo medziročne o 26 % na 1050 a podobne výrazne sa zvýšil aj počet firiem, ktoré ukončili svoju činnosť v IT, vývoji produktov, environmentálnych technológiách a diagnostike.



Podľa Sandry Gottschalkovej zo ZEW tieto sektory mali pritom rásť, keďže sú orientované na budúcnosť, ale vážny nedostatok kvalifikovaného personálu zhoršil ich konkurencieschopnosť. Výsledkom bolo, že nemohli prijať dostatok objednávok na to, aby mohli hospodárne fungovať.



Vo farmaceutickom a chemickom sektore bola tiež zaznamenaná vysoká miera zatvárania.



V mnohých prípadoch ukončili svoju činnosť najmä malé firmy, ale v ostatných rokoch sa k nimi začali pridávať aj väčšie spoločnosti.



Výskumníci poznamenali, že zatvorenie nebolo vždy dôsledkom platobnej neschopnosti. V niektorých prípadoch vlastník firmy, ktorý chcel odísť do dôchodku, nemohol nájsť nástupcu. Aj spoločnosti, ktoré ešte generujú zisk, sa niekedy rozhodnú ukončiť svoju činnosť, keď ich dlhodobý výhľad nevyzerá dobre.