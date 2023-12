V Nemecku výrazne vzrástol dopyt po vianočných darčekoch z druhej ruky

Berlín 9. decembra (TASR) - Pri výbere vianočných darčekov sa v Nemecku čoraz viac ľudí rozhoduje pre sortiment, ktorý už mal svojho majiteľa. Až 60 % spotrebiteľov si vie predstaviť, že by tento rok na Vianoce venovali ako darček predmet z druhej ruky, zatiaľ čo vlani ich bolo len 40 %. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý uskutočnilo Nemecké združenie maloobchodu (HDE) spolu s internetovým predajcom Sellpy a platformou pre prieskum trhu Appinio. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Výrobok z druhej ruky už niekomu daroval každý druhý účastník prieskumu. Respondenti ako najčastejšie dôvody svojho výberu uvádzali udržateľnosť (56 %) a nízku cenu (52 %). Príklon k darčekom z druhej ruky je obzvlášť silný vo vekovej skupine 35 až 44 rokov (61 %). K zvýšenému dopytu po výrobkoch z druhej ruky určite prispieva aj zlá spotrebiteľská nálada a silný sklon k šetreniu, uviedol výkonný riaditeľ HDE Stefan Genth.



Vzhľadom na infláciu a neisté vyhliadky do budúcnosti mnohí ľudia musia alebo chcú míňať menej ako zvyčajne. Aj keď sú veci z druhej ruky v móde, z prieskumu vyplýva, že oveľa obľúbenejšie sú kupované darčeky. Až 68 % opýtaných uviedlo, že väčšiu radosť im spraví, ak ich obdarujú novými výrobkami.