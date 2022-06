Nemecké odborové zväzy vyzývajú na štátnu pomoc s vysokou infláciou

Berlín 12. júna (TASR) - Líder nemeckého odborového zväzu IG Metall Jörg Hofmann znova vyzval na ďalšie štátne úľavy pre pracujúcich, ktoré by im pomohli zvládnuť prudko rastúce spotrebiteľské ceny. TASR správu prevzala z DPA.



"Samotná politika kolektívneho vyjednávania nebude schopná poskytnúť kompenzáciu na roky 2022 a 2023," povedal Hofmann v sobotu pre noviny Neue Berliner Redaktionsgesellschaft.



"Explozívne ceny energií sa naplno prejavia až na budúci rok," upozornil a dodal: "Musíme hovoriť o treťom balíku pomoci na rok 2023." Ten by mal podľa neho zahŕňať energetický bonus vo výške 300 eur pre dospelých a 100 eur pre deti tak, ako v roku 2022.



Vyzval aj na cenový strop pre plyn, ktorý by zabezpečil bežnú spotrebu domácností a zníženie cien elektriny. Na financovanie tejto pomoci navrhol Hofmann pozastaviť tzv. dlhovú brzdu aj v roku 2023.



V rámci nadchádzajúceho kola kolektívneho vyjednávania v metalurgickom a elektrotechnickom priemysle má odborový zväz podľa Hofmanna za cieľ prinajmenšom zabezpečiť reálne mzdy. To by vrátane tzv. prerozdeľovacej zložky mohlo predstavovať požiadavku na zvýšenie miezd o 7 % a viac, naznačil už predtým odborový predák v rozhovore pre noviny Süddeutsche Zeitung. Výkonná rada IG Metall má rozhodnúť o tejto požiadavke 20. júna.