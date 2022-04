V Nemecku vzniklo konzorcium pre vývoj „pasu“ pre batérie

Berlín 25. apríla (TASR) - Konzorcium nemeckých výrobcov automobilov a batérií vrátane BMW, Umicore a BASF, oznámilo spoluprácu s partnermi v oblasti technológií na vývoji "pasu pre batérie". Jeho cieľom bude sledovať obsah a uhlíkovú stopu batérií v Európe. Informovalo o tom v pondelok nemecké ministerstvo hospodárstva.



Konzorcium 11 partnerov získalo finančné prostriedky vo výške 8,2 milióna eur na vytvorenie spoločnej taxonómie a súboru noriem na zhromažďovanie a zverejňovanie takýchto údajov, ktoré by sa čoskoro mohli stať povinnými podľa nariadení Európskej únie.



V návrhu Európskej komisie, ktorý sa má prerokovať koncom tohto roka, sa uvádza, že nabíjateľné elektrické vozidlá (EV), ľahké dopravné prostriedky a priemyselné batérie predávané v Európe musia od roku 2024 zverejňovať svoju uhlíkovú stopu a od roku 2027 musia spĺňať emisný limit pre oxid uhličitý (CO2).



Povinnosť zverejňovať obsah recyklovaných surovín v týchto batériách by platila od roku 2027. A od roku 2030 by mali nasledovať požiadavky na používanie minimálneho podielu recyklovaného kobaltu, lítia, niklu a olova.



Nemecké konzorcium sa ako prvé v Európe pokúša navrhnúť digitálny produkt, ktorý by spĺňal tieto predpisy, dodalo nemecké ministerstvo hospodárstva.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.