V Nemecku za posledných päť rokov zaniklo 93 pivovarov

Berlín 22. marca (TASR) - V Nemecku ubúdajú pivovary. Za posledných päť rokov sa ich počet znížil o 93 na 1459, oznámil v piatok Nemecký zväz pivovarov (DBB) s odvolaním sa na predbežné údaje Spolkového štatistického úradu (Destatis). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pokles sa týka novších prevádzok, ako sú malé remeselné pivovary, ale aj mnohých tradičných podnikov, a začínajúce podniky, ktoré by mohli vyplniť medzery, sa stali oveľa zriedkavejšími, uviedol prezident DBB Christian Weber. Za hlavnú príčinu negatívneho vývoja označil skutočnosť, že zakladateľom podnikov chýba istota v plánovaní. "Najprv prišla kríza s koronavírusom, potom kríza cien energie. Najmä z menších podnikov často odtekalo veľa kapitálu. Teraz je tu aj všeobecná zdržanlivosť spotrebiteľov. Vo vzťahu k veľkým potravinárskym koncernom si pivovary sotva dokážu účtovať ceny, ktoré skutočne potrebujú. To znamená, že niektoré spoločnosti sa ocitli v pasci, z ktorej už nemôžu uniknúť," priblížil Weber.



DBB zároveň upozorňuje, že mnohé pivovary budú musieť v nasledujúcich rokoch a desaťročiach uskutočniť veľké investície, aby sa najneskôr do roku 2045 stali klimaticky neutrálnymi. "Ak pivovar prejde z plynu na elektrinu, 80 % zariadení sa bude musieť postaviť od základu a niektoré z potrebných nových technológií ešte ani neboli vyvinuté," dodal Weber. "To, či sa náklady na elektrickú energiu dajú naplánovať a ako sa budú vyvíjať, bude v najbližších rokoch osudovou otázkou pre celé nemecké pivovarnícke prostredie," uzavrel šéf pivovarníckeho zväzu.