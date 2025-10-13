Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
V Nemecku zrušili 1400 webových stránok s podvodnými ponukami

Páchatelia podvodov v kybernetickom obchodovaní sú v súčasnosti neznámi, uviedol Úrad kriminálnej polície v Bádensku-Württembersku.

Autor TASR
Karlsruhe 13. októbra (TASR) - Vyšetrovatelia v Nemecku zrušili viac ako 1400 podvodných webových stránok prevádzkovaných kyberzločincami. „Zablokované domény mali za cieľ oklamať spotrebiteľov a nalákať ich k údajným investíciám na manipulovaných obchodných platformách,“ oznámil v pondelok Spolkový úrad pre finančný dohľad (Bafin). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Páchatelia podvodov v kybernetickom obchodovaní sú v súčasnosti neznámi, uviedol Úrad kriminálnej polície v Bádensku-Württembersku. Podvodné webové stránky s údajne lukratívnymi investičnými ponukami mali mimoriadne silnú návštevnosť. Podľa vyšetrovateľov len od presmerovania dotknutých domén 3. októbra úrady zaznamenali približne 866.000 návštev zaistených stránok. V rámci „Operácie Heracles“ bolo v spolupráci s európskym policajným orgánom Europol a bulharskými orgánmi činnými v trestnom konaní odstavených 1406 aktívnych nelegálnych domén.

Páchatelia vytvárali webové stránky, na ktorých ponúkali širokému publiku možnosť otvoriť si údajný obchodný účet na obchodovanie s finančnými nástrojmi. Zameriavali sa na nemecký trh a konkrétne na ľudí, ktorí majú bydlisko v Nemecku. Prevádzkovatelia však nemali od regulačných úradov povolenie na poskytovanie bankových a finančných služieb. V skutočnosti sa vložené finančné prostriedky v žiadnom okamihu nepoužili na kapitálové investície, uviedli vyšetrovatelia.
.

