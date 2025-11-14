< sekcia Ekonomika
V Nemšovej chcú zrekonštruovať časť verejného vodovodu
Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila radnica vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Autor TASR
Nemšová 14. novembra (TASR) - Mesto Nemšová chce z eurofondov za viac ako 320.000 eur zrekonštruovať časť verejného vodovodu na uliciach Šidlíkové, Šmidkeho a SNP. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila radnica vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vodovodných potrubí z dôvodu veľmi častého výskytu porúch na PE potrubí vybudovanom v 70. rokoch minulého storočia.
Predpokladaná hodnota zákazky je 323.336 eur, lehota na predkladanie ponúk je do 4. decembra. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky elektronicky.
