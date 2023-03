V Nitre na Šindolke plánuje investor výstavbu bytových domov

Nitra 15. marca (TASR) – V Nitre na Šindolke by mal vyrásť súbor polyfunkčných bytových domov. V troch objektoch s celkovou zastavanou plochou 2875 štvorcových metrov by malo vzniknúť 365 bytov, 13 apartmánov na dočasné bývanie a štyri prevádzky občianskej vybavenosti. Predpokladané investičné náklady by mali dosiahnuť 35 miliónov eur, uvádza sa v projekte, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie spoločnosť Šindolka Residence, s. r. o. Investor plánuje začať s výstavbou v poslednom štvrťroku 2024, výstavba by mala trvať dva roky.



Polyfunkčné bytové domy označené ako D12, D6 a D345 by mali byť umiestnené v katastrálnom území Zobor v Nitre. Objekty sú súčasťou výstavby súboru polyfunkčných bytových domov, ktorý je umiestnený na parcelách stavebníka. Doteraz nezastavané územie je ohraničené miestnymi komunikáciami Dražovská ulica a Slnečná dolina. Okolie objektov bude upravené, zazelenené, doplnené prvkami verejného mobiliáru.