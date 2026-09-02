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V Nitre sa začal Agrokomplex, témou sú inovácie aj boj proti suchu
Potrvá do 6. septembra a jej súčasťou sú aj výstavy Agrosalón, Národná výstava hospodárskych zvierat a Poľovníctvo, lesníctvo, rybárstvo.
Autor TASR
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Nitra 2. septembra (TASR) - Na nitrianskom výstavisku sa v stredu začal 51. ročník výstavy medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Potrvá do 6. septembra a jej súčasťou sú aj výstavy Agrosalón, Národná výstava hospodárskych zvierat a Poľovníctvo, lesníctvo, rybárstvo.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) pri slávnostnom otvorení výstavy pripomenul, že aktuálny ročník Agrokomplexu spája tradície s inováciami a jeho cieľom je prilákať do poľnohospodárstva čo najviac mladých ľudí. „Aj to bol dôvod, prečo sa termín výstavy presunul z augusta na september, keď sú už mladí ľudia na školách a môžu sa prísť pozrieť, ako sa moderné technológie posunuli míľovými krokmi dopredu. Do agrosektora potrebujeme dostať čo najviac kvalifikovaných, odborne vzdelaných a digitálne i technologicky zdatných ľudí,“ povedal minister.
Takáč poľnohospodárom pripomenul aj závery z rokovania vlády, ktorá v Nitre zasadala pred otvorením Agrokomplexu. „Vláda rozhodla, že celkovo 165 miliónov eur sa vyplatí sektoru pôdohospodárstva. Nie je to samozrejmosť, ale dokázali sme nájsť finančné prostriedky na pomoc,“ doplnil minister.
Ako na slávnostnom otvorení výstavy pripomenul premiér Robert Fico (Smer-SD), Agrokomplex je každoročným vyvrcholením práce poľnohospodárov. Tá však bola tento rok poznamenaná výrazným suchom. Premiér preto farmárom i potravinárom pripomenul, že vláda na svojom zasadnutí v Nitre rozhodla o vyčlenení 30 miliónov eur na boj proti suchu.
Predseda vlády zároveň potvrdil zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Tá bude okrem iného hľadať spôsoby, ako efektívne budovať závlahové systémy či zadržiavať vodu v krajine. „Môžu to byť napríklad PPP projekty alebo sa budú zakladať vodné družstvá, ako som to dnes počul od profesijnej komory. Pomôcť môžu aj drobné kroky, napríklad odpustenie DPH pre ľudí, ktorí si domov kúpia nádrže na zber dažďovej vody,“ skonštatoval premiér.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) pri slávnostnom otvorení výstavy pripomenul, že aktuálny ročník Agrokomplexu spája tradície s inováciami a jeho cieľom je prilákať do poľnohospodárstva čo najviac mladých ľudí. „Aj to bol dôvod, prečo sa termín výstavy presunul z augusta na september, keď sú už mladí ľudia na školách a môžu sa prísť pozrieť, ako sa moderné technológie posunuli míľovými krokmi dopredu. Do agrosektora potrebujeme dostať čo najviac kvalifikovaných, odborne vzdelaných a digitálne i technologicky zdatných ľudí,“ povedal minister.
Takáč poľnohospodárom pripomenul aj závery z rokovania vlády, ktorá v Nitre zasadala pred otvorením Agrokomplexu. „Vláda rozhodla, že celkovo 165 miliónov eur sa vyplatí sektoru pôdohospodárstva. Nie je to samozrejmosť, ale dokázali sme nájsť finančné prostriedky na pomoc,“ doplnil minister.
Ako na slávnostnom otvorení výstavy pripomenul premiér Robert Fico (Smer-SD), Agrokomplex je každoročným vyvrcholením práce poľnohospodárov. Tá však bola tento rok poznamenaná výrazným suchom. Premiér preto farmárom i potravinárom pripomenul, že vláda na svojom zasadnutí v Nitre rozhodla o vyčlenení 30 miliónov eur na boj proti suchu.
Predseda vlády zároveň potvrdil zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Tá bude okrem iného hľadať spôsoby, ako efektívne budovať závlahové systémy či zadržiavať vodu v krajine. „Môžu to byť napríklad PPP projekty alebo sa budú zakladať vodné družstvá, ako som to dnes počul od profesijnej komory. Pomôcť môžu aj drobné kroky, napríklad odpustenie DPH pre ľudí, ktorí si domov kúpia nádrže na zber dažďovej vody,“ skonštatoval premiér.