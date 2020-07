V nitrianskom regióne sa začala zberom ozimného jačmeňa žatva

Nitra 1. júla (TASR) – V nitrianskom regióne sa rozbiehajú žatevné práce. So zberom ozimného jačmeňa začali prvé poľnohospodárske podniky pred dvoma dňami. „Zatiaľ sú to také prvé pokusy, no postupne budú nasledovať aj všetky ostatné plodiny,“ potvrdil riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Nitre Jozef Bako.



V porovnaní s minulým rokom sa začína žatva v regióne o zhruba tri – štyri dni neskôr. Podľa odhadu Baka sa na úrode môže negatívne prejaviť sucho, ktoré postihlo pestovateľov v apríli, a najmä v prvej polovici mája. „Zatiaľ je však predčasné hodnotiť úrodu, tá bude do značnej miery závisieť aj od počasia v nasledujúcich dňoch,“ skonštatoval.



Pandémia nového koronavírusu, ktorá výrazne ovplyvnila hospodárstvo a ekonomiku krajiny, sa v agrosektore podľa názoru Baka výraznejšie neprejavila. „Poľnohospodári si nemohli dovoliť prerušiť starostlivosť o zvieratá v živočíšnej výrobe ani starostlivosť o plodiny v rastlinnej výrobe,“ zhodnotil.