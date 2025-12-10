< sekcia Ekonomika
V Nitrianskom Rudne odovzdali novú bytovku s 18 nájomnými bytmi
Obec ich postavila s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), dotácie od Ministerstva dopravy SR a zdrojov obce.
Autor TASR
Nitrianske Rudno 10. decembra (TASR) - V obci Nitrianske Rudno v okrese Prievidza odovzdali v utorok (9. 12.) do užívania 18 nových nájomných bytov. Obec ich postavila s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), dotácie od Ministerstva dopravy SR a zdrojov obce. Informoval o tom riaditeľ komunikačného odboru ŠFRB Pavol Čorba.
Súčasťou trojpodlažnej budovy s celkovou plochou viac ako 1000 štvorcových metrov je 13 dvojizbových, tri jednoizbové a dva trojizbové byty. Dva dvojizbové byty sú bezbariérové.
Celkové náklady na výstavbu dosiahli takmer 1,32 milióna eur, náklady na technickú vybavenosť sa vyšplhali na viac ako 170.000 eur. ŠFRB poskytol celkový úver vo výške 862.430 eur na výstavbu a 77.180 eur na technickú vybavenosť. Ministerstvo dopravy poskytlo dotáciu 454.470 eur na stavbu a 48.230 eur na technickú vybavenosť.
„Dostupné a dôstojné bývanie je základom spokojného života. Sme radi, že v Nitrianskom Rudne vznikol projekt, ktorý pomôže ľuďom získať bezpečný domov za férových podmienok. Obec je príkladom aktívneho prístupu k rozvoju a ŠFRB bude aj naďalej stáť po boku miest a obcí, ktoré sa rozhodnú budovať budúcnosť pre svojich obyvateľov,“ povedal generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka, ktorý byty slávnostne odovzdal spolu so starostom obce Robertom Štrbákom.
