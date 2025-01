V Nižnej Jablonke opravili most, v Čukalovciach vynovili cestu

Nižná Jablonka 14. januára (TASR) - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) odovzdala do užívania opravenú cestnú infraštruktúru v okresoch Snina a Humenné. V Nižnej Jablonke zrekonštruovali most a cestu do obce Čukalovce. Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie PSK Daša Jeleňová, kraj financoval opravy z vlastných zdrojov, pričom do nich investoval takmer 940-tisíc eur.



V intraviláne obce Nižná Jablonka v okrese Humenné prešiel rekonštrukciou most za 772-tisíc eur. Pôvodné opory a krídla mosta nahradili novými, položili deväť predpätých nosníkov, novú nosnú konštrukciu, mostné závery a rímsy.



"Rekonštrukčné zásahy sa týkali aj priľahlej cesty k mostu, kde boli upravené konštrukčné vrstvy vozovky v dĺžke 198 metrov," spresnila Jeleňová. Doplnila, že boli vykonané aj terénne úpravy pred premostením a v jeho okolí vrátane vybudovania revízneho schodiska.



Vynovená je tiež príjazdová cesta do obce Čukalovce v okrese Snina. Opravený bol úsek s dĺžkou 1200 metrov, na ktorom krajskí cestári obnovili obrusnú vrstvu vozovky. Práce na tomto úseku zrealizovali za deväť dní a investícia dosiahla výšku približne 166-tisíc eur.