V noci na nedeľu sa mení čas, dotkne sa to štyroch nočných vlakov

Bratislava 26. októbra (TASR) – Zmena času zo soboty na nedeľu (27. 10.) sa dotkne aj dopravy. Hodiny sa o 3.00 h ráno letného času posunú na 2.00 h stredoeurópskeho. Ovplyvní to dva nočné vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), a tiež dva vlakové spoje súkromného dopravcu RegioJet.



Zmena sa dotne dvoch nočných diaľkových vlakov štátneho dopravcu ZSSK. Konkrétne ide o rýchlik Zemplín, ktorý vyráža z Humenného o 21.54 h a plánovaný príchod do stanice Bratislava-Nové Mesto má o 6.51 h. Dotkne sa to tiež rýchlika Zemplín v opačnom smere, ktorý štartuje zo stanice Bratislava-Nové Mesto o 22.16 h a do Humenného má prísť o 6.33 h. Oba zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach a v ceste budú pokračovať po hodine.



"Na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3.00 h, už pôjdu podľa stredoeurópskeho času," priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Na zmenu času upozorňuje na svojej webovej stránke aj dopravca RegioJet s tým, že to ovplyvní dva vlakové spoje. Spoje budú čakať v jednej zo zastávok danej linky, kým ich „nedobehne“ stredoeurópsky čas. Ide o spoj RJ 1021 s odchodom z Prahy o 21.47 h a plánovaným príchodom do Košíc o 6.00 h. Tento bude čakať v zastávke Žilina, odkiaľ by mal vyraziť o 2.50 h nového času. Týka sa to aj spoja RJ 1020, ktorý vyráža z Košíc o 21.22 h smerom do Prahy, kam by mal prísť o 5.54 h. Čakať bude v zastávke Ostrava-Svinov, odkiaľ má odísť o 2.31 h nového času.