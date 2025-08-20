< sekcia Ekonomika
V Novej Bani zrekonštruujú viacero úsekov miestnych komunikácií
Ich obnovu v hodnote 929. 000 eur bude mesto financovať z úverových prostriedkov.
Autor TASR
Nová Baňa 20. augusta (TASR) - V Novej Bani zrekonštruujú v nasledujúcich týždňoch viacero úsekov miestnych komunikácií a spevnených plôch. Ich obnovu v hodnote 929.000 eur bude mesto financovať z úverových prostriedkov.
Manažérka projektov, komunikácie a propagácie novobanského mestského úradu Lenka Šubová priblížila, že zrekonštruovaných bude celkom 29 úsekov. „Ide o miestne komunikácie v centre mesta a v priľahlých častiach, ako je Bukovina,“ poznamenala.
Obnovy sa dočkajú aj cesta v Starej Hute, úseky na Kútovskej ceste, Ulici Andreja Kmeťa, Sadovníckej ulici v časti Štále či frekventovanej Cintorínskej ulici. Celkovo rekonštrukcia miestnych komunikácií zodpovedá ploche viac ako 41.600 štvorcových metrov. Podľa zverejnenej zmluvy má zhotoviteľ, spoločnosť Viakorp so sídlom vo Zvolene, na realizáciu desať týždňov.
Rekonštrukcia ciest v takomto rozsahu nie je podľa Šubovej bežná. „Je to jednorazová investícia v rozsiahlejšom charaktere s tým, že dostatočné finančné prostriedky boli poskytnuté z úveru,“ podotkla. Keďže zmluvne dohodnutá suma v úvere bola 1,4 milióna eur mestskí poslanci podľa jej slov ešte rozhodnú, či sa budú rekonštruovať aj ďalšie úseky alebo ostanú prostriedky nevyčerpané.
