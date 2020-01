V novembri 2019 naďalej klesali tržby v maloobchode aj veľkoobchode

Bratislava 7. januára (TASR) - V novembri minulého roka na Slovensku medziročne vzrástli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov, v oblasti ubytovania a činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Naopak, medziročný pokles tržieb zaznamenali maloobchod a veľkoobchod. Ten by mal pokračovať aj v najbližších mesiacoch, dôvodom môže byť opatrnosť domácností, ktoré si radšej šetria.



Podľa najnovších údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov tržby v novembri 2019 medziročne vzrástli o 2,2 %. Zvýšili sa vo všetkých činnostiach, z toho v údržbe motorových vozidiel o 12,2 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 7,5 % a v predaji motorových vozidiel o 0,6 %.



Tržby v ubytovaní sa oproti novembru 2018 zvýšili o 15,3 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev medziročne stúpli o 23,1 %.



Opačný vývoj však bol v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu. Tržby vo veľkoobchode sa podľa ŠÚ SR medziročne znížili o 6,7 %, čo bol najvýraznejší pokles od júla 2016. Vývoj ovplyvnili nižšie tržby najmä v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 12,1 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 9,2 % a v sprostredkovaní veľkoobchodu o 10 %. Tržby sa zvýšili len vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť a vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom.



Tržby v maloobchode sa vlani v novembri medziročne znížili o 4 % vplyvom poklesu predovšetkým v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 3,8 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 4,7 % a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 4,9 %. Tržby sa zvýšili len v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach a v maloobchode v stánkoch a na trhoch.



Za celých jedenásť mesiacov minulého roka tržby vo veľkoobchode medziročne klesli o 0,2 % a v maloobchode o 1,2 %.



"Maloobchodné tržby ani v novembri 2019 nevybočili z línie predchádzajúcich mesiacov. Maloobchodné tržby tak v novembri zaznamenali najvýraznejší medziročný prepad od apríla 2010. Potvrdzujú sa tak naše očakávania o slabnúcom predvianočnom efekte na tržby slovenských obchodníkov," skonštatoval analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák. Naďalej tak podľa neho platí, že pretrvávajúci rast miezd sa prejavuje skôr na raste úspor domácnosti ako na ich spotrebe. "Aj pod vplyvom zhoršujúcich sa vyhliadok ekonomiky totiž domácnosti pravdepodobne začali obozretnejšie pristupovať k svojim spotrebným výdavkom. Kým v úvode roka klesali tržby najmä obchodníkom v potravinovom segmente, posledné mesiace sa pokles čoraz intenzívnejšie začal presúvať i do nepotravinového segmentu. Ten je vo všeobecnosti citlivejší na zmenu kúpyschopnej sily domácností a ich spotrebiteľské nálady," vysvetlil Koršňák. Klesajúce tržby v nepotravinovej časti maloobchodu majú pritom podľa analytika už plošný charakter, keď v novembri medziročne klesali vo všetkých jeho zložkách s výnimkou trhovísk.



Domácnosti podľa Koršňáka budú pravdepodobne opatrné pri nákupoch aj v najbližšom období. "Trh práce i spotrebiteľská dôvera ostávajú stále relatívne silné, avšak posledné mesiace už obe vykazujú známky začínajúcej slabosti. Cyklické spomalenie európskych ekonomík sa tak pozvoľna prelieva aj do domácej spotreby. Podobný trend očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch," doplnil Koršňák s tým, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by slovenské domácnosti našli odvahu opäť zvyšovať svoju spotrebu. "Aj najbližšie mesiace budeme preto pravdepodobne pozorovať skôr pretrvávajúci pokles tržieb. Ten by mohol byť v decembri opäť navyše zvýraznený aj oslabením efektu predvianočnej nákupnej sezóny," dodal Koršňák.