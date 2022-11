V novembri a od nového roka dochádza k zmenám v stravnom

Bratislava 22. novembra (TASR) - Novela Zákonníka práce (ZP) od začiatku novembra zníži administratívnu záťaž pre zamestnávateľov, keďže nebude potrebné uzatvárať so zamestnancami dohodu o zrážke zo mzdy v prípadoch, ako nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie či na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie. Od nového roka nadobudne účinnosť ďalšia časť novely ZP, podľa ktorej sa stravné poukážky budú prevažne vydávať na elektronických kartách. V utorok na to upozornil predseda Asociácie moderných benefitov (AMOBE) Štefan Petrík.



Papierové stravné lístky však nekončia, uvedená digitalizácia bude postupná. Každý gastrosubjekt bude mať podľa asociácie dosť času na prípravu a bude mať podporu členov združenia.



Zamestnancom elektronické karty sprístupnia výhody. Pre gastrosektor to zase môže byť podľa asociácie príležitosť získať nových aj bývalých zákazníkov.



Asociácia zároveň podporuje aj zníženie dane z pridanej hodnoty pre tento segment na 10 %. Slováci totiž pre rast cien znížili frekvenciu návštev v reštauráciách.



Zvyšovanie stravného je pre Slovákov podstatné. Viac ako deväť z desiatich dopytovaných (92 %) považuje za dôležité, aby sa stravné priebežne zvyšovalo. Malá skupina to nepovažuje za prioritu (7,6 %).



Zvyšovanie stravného je pre dve tretiny (66 %) Slovákov zároveň motiváciou na zvýšenie frekvencie stravovania v reštauráciách, ktoré ponúkajú menu. Informovala o tom asociácia na základe online prieskumu, ktorý dopytovaním realizovala prieskumná agentúra Dicio Marketing na vzorke 1086 respondentov vo veku 25 až 65 rokov v celej SR od 3. do 15. júna tohto roku.