V novembri klesla návštevnosť ubytovacích zariadení medziročne o 85 %

Bratislava 22. januára (TASR) – Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia zaznamenali v novembri minulého roka medziročný pokles návštevníkov o viac ako 85 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. November tak bol tretím najslabším mesiacom v segmente cestovného ruchu od začiatku roka 2020.



Hotely, penzióny a ďalšie zariadenia cestovného ruchu v novembri 2020 ubytovali 68.500 návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o 85,7 %. Horšie výsledky vykazovali iba mesiace apríl a máj. "Napriek tomu, že november patrí z pohľadu cestovného ruchu k najslabším v roku, v roku 2019 bol mesiacom vysokej návštevnosti s takmer 500.000 ubytovanými osobami a 1,2 milióna prenocovaní," komentovali štatistici. Počet návštevníkov v novembri 2020 sa v porovnaní s októbrom 2020 znížil o viac ako 40 %.



Hostia strávili v zariadeniach celkovo vyše 263.000 nocí, medziročne sa ich počet znížil o takmer 80 %. "Výrazný medziročný prepad návštevnosti v ubytovacích zariadeniach na Slovensku súvisel s opatreniami prijatými proti druhej vlne pandémie COVID-19, ako aj so zákazom vychádzania, ktorý zaviedla vláda SR koncom októbra 2020 a platil v prvej polovici mesiaca," myslia si štatistici.



Hostia však ostávali v zariadeniach dlhšie, priemerný počet prenocovaní totiž rástol - medziročne z 2,5 na 3,9 noci. Podľa štatistov toto zvýšenie spôsobili domáci hostia na kúpeľných pobytoch.



"Najvyšší nárast počtu prenocovaní bol v Trenčianskom kraji z 3,9 na sedem nocí. Kapacity izieb boli v tomto regióne využité najviac, a to na 24,3 %. Nasledoval Trnavský kraj, kde sa počet prenocovaní zvýšil z 3,3 na 6,3 noci (nárast o tri prenocovania), kapacity izieb boli využité na 18,8 %," špecifikovali štatistici.



Najdlhšiu priemernú dĺžku pobytu v novembri zaznamenali štatistici v okrese Turčianske Teplice (13,8 noci), nasledovali Krupina, Stará Ľubovňa, Senica a Bardejov (všetky 10 až 11 nocí na pobyt návštevníka).



Novembrovú návštevnosť tvorili z 85 % domáci turisti. Ich počet sa však medziročne opäť prudko znížil, a to o 82 % na 58.000 osôb. Tento pokles bol vo všetkých krajoch väčší ako 75 %. "Najnižší pokles bol v Bratislavskom (o 76 %) a Košickom kraji (o 77,7 %). Najvyšší pokles zaznamenal Žilinský kraj, a to o 85,5 %," spresnili štatistici. Tradične najnavštevovanejšie oblasti Slovenska, Žilinský a Prešovský kraj, evidovali spolu len 20.400 domácich návštevníkov.



Cudzincov sa na Slovensku v novembri ubytovalo vyše 10.000. V rovnakom období minulého roka ich bolo 16-násobne viac. Najvyšší počet zahraničných turistov evidovali Bratislavský kraj (4700 osôb), Nitriansky kraj (1000 osôb) a Košický kraj (900 osôb).



"Radikálne obmedzenia cestovania na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni viedli k vysokému poklesu návštevnosti aj v súhrne od začiatku roka 2020," uzavreli štatistici. Za 11 mesiacov sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo viac ako 3,1 milióna návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o takmer 48 %. Počet domácich návštevníkov sa medziročne znížil o takmer 38 % a počet cudzincov o viac ako 63 %.



K novembru 2020 slúžil cestovnému ruchu od začiatku roka 2020 najnižší počet ubytovacích zariadení (4318). K dispozícii bolo 69.300 izieb a 181.400 lôžok. Počet izieb klesol v porovnaní s novembrom 2019 o 1400 (o dve percentá) a počet lôžok o 4000 (o 2,1 %).