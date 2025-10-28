< sekcia Ekonomika
V novembri odštartuje prvá etapa modernizácie hvezdárne v Hlohovci
Autor TASR
Trnava/Hlohovec 28. októbra (TASR) - Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci čaká modernizácia. Jej prvá etapa v hodnote 1,7 milióna eur by sa mala začať 18. novembra. Dostavba a obnova technicky zastaraných priestorov má priniesť zvýšenie kapacity priestorov a zabezpečenie bezbariérovosti. TASR o tom informoval odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Prvú etapu stavebných prác v trvaní 18 mesiacov zrealizuje spoločnosť Novosedlík. Počíta sa s výstavbou nového návštevníckeho centra s oddychovou zónou a oceľovo-skleneným mostíkom, ktorý prepojí jednotlivé objekty.
„Súčasťou bude aj modernizácia vstupných hál, obnova spoločenských a výstavných priestorov, vznik pavilónu vedy, nových administratívnych miestností, priestorov pre workshopy a kultúrne aktivity, ako aj inštalácia technológií vrátane tepelných čerpadiel a fotovoltiky,“ priblížila krajská samospráva.
Ako informoval predseda TTSK Jozef Viskupič, kraj uspel so žiadosťou a získal na modernizáciu hvezdárne finančné prostriedky z eurofondov. V rámci všetkých etáp sa počíta s celkovou investíciou viac ako desať miliónov eur.