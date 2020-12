V novembri zbankrotovalo 1147 ľudí, medziročne ich počet vzrástol

Bratislava 3. decembra (TASR) - V novembri zbankrotovalo 1147 obyvateľov Slovenska, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 484 osobnými bankrotmi nárast o vyše 136 percent. Vlani zbankrotovalo v novembri 484 ľudí. Oproti októbru tohto roka sa počet osobných bankrotov zvýšil o viac ako 41 percent. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Crif – Slovak Credit Bureau (Crif SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií.



"Počet osobných bankrotov v jednom mesiaci naposledy prekročil tisícku v máji a v novembri sa dostal na úroveň, ktorú sme zaznamenávali v prvých troch mesiacoch tohto roka, teda pred zavedením protipandemických opatrení," uviedla hlavná analytička Crif SK Jana Marková. Minuloročný počet bankrotov však podľa analytičky tohoročné výsledky zrejme neprekoná. "Aj keď záver roka nás ešte môže prekvapiť," dodala Marková. Vlani v decembri totiž súdy vyhlásili rekordných 2073 osobných bankrotov.



Najviac osobných bankrotov, a to 267, bolo vyhlásených v Bratislavskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji, kde možnosť oddlženia využilo 91 ľudí. Najväčšiu skupinu zbankrotovaných dlžníkov tvorili muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 30,95 percenta, nasledovali tridsiatnici s podielom 24,85 percenta.



Z dlhodobých štatistík spoločnosti Crif SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca novembra 2020 možnosť oddlženia využilo už viac ako 48.000 obyvateľov Slovenskej republiky, v tomto roku už viac ako 10.000. Zároveň v novembri 2020 súdy zrušili 800 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 723 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 77 po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.