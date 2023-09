V novom programovom období zmenia počet administratívnych kapacít

Bratislava 27. septembra (TASR) - Počet administratívnych kapacít bude pre úspešnú implementáciu programového obdobia 2021 - 2027 zmenený. Vyplýva to z návrhu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Petra Balíka, ktorý v stredu schválila vláda. Nový počet bude platiť od 1. januára 2024 do 31. decembra 2028.



"Kvalitné a dostatočné administratívne kapacity sú základným nástrojom úspešnej implementácie programového obdobia 2021 - 2027," uviedol rezort investícií. Ich nový počet bude určený s ohľadom na maximálny počet administratívnych kapacít, ktoré sú financované z technickej pomoci fondov EÚ.



Rezort investícií upozornil, že by sa nemala opakovať situácia z programového obdobia 2014 - 2020, keď bola technická pomoc na platy týchto kapacít vyčerpaná výrazne skôr, než bolo programové obdobie ukončené. Následne bolo potrebné dofinancovať platy zo štátneho rozpočtu.



Ďalší postup v súvislosti s nabiehajúcim programovým obdobím 2028 - 2034 predstaví rezort investícií v spolupráci s Ministerstvom financií (MF) SR. V roku 2029 a 2030 rezort predpokladá oprávnenosť financovania administratívnych kapacít z technickej pomoci nasledujúceho programového obdobia.



Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády SR bol predložený s rozpormi s Ministerstvom dopravy (MD) SR a Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.