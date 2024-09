V novom solárnom parku pri obci Iliašovce sa pasú ovce

Iliašovce/Veľký Šariš 11. septembra (TASR) - Pri obci Iliašovce na Spiši nedávno vyrástol nový solárny park, ktorý má pokryť takmer celú spotrebu pivovaru a sladovne na Šariši. Pivovar aj vďaka tomu prejde od roku 2025 plne na obnoviteľné zdroje elektriny. Manažér pre udržateľnosť Plzeňského Prazdroja Slovensko Ivan Tučník uviedol, že park vybudovala rakúska spoločnosť Enery na ploche 8,8 hektára. V lokalite budú zároveň pásť ovce z neďalekého salaša. Ide o vôbec prvý príklad využitia agrovoltiky na Slovensku v takomto rozsahu.



Na trávnatej ploche solárneho parku sa už teraz pasie 20 oviec, čo podľa Tučníka prispieva k prirodzenej údržbe trávnika bez potreby mechanických kosačiek. "Tento inovatívny prístup nielenže šetrí zdroje, ale aj podporuje lokálne poľnohospodárstvo," skonštatoval. Miestny salaš sa špecializuje na výrobu vlny, sezónne aj na produkciu mäsa a syrov z ovčieho mlieka. Celoročne by sa v lokalite parku malo pásť približne 50 kusov oviec.



Solárny park tvorí takmer 10.600 fotovoltických modulov s kapacitou 6,3 MWp. Po ich spustení v januári 2025 bude park ročne vyrábať približne 7,2 GWh elektriny, čo pokryje približne 92 percent ročnej spotreby elektrickej energie pivovaru a sladovne vo Veľkom Šariši. "Umožní nám to prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy a podporiť energetickú sebestačnosť Slovenska," dodáva predseda predstavenstva Prazdroja Martin Grygařík.



Spoločnosť v rámci spolupráce s Enery podpísala zmluvu o nákupe virtuálnej energie. Na základe nej budú pivovarníci zo Šariša odoberať zelenú elektrinu počas desiatich rokov. "Je to prvý kontrakt tohto typu uzavretý na Slovensku," upozornil Ján Horváth, generálny riaditeľ Enery na Slovensku.



Solárny park doplní solárna elektráreň v areáli pivovaru vo Veľkom Šariši zložená zo 708 panelov na ploche 7100 metrov štvorcových. Ročne bude vyrábať 0,5 GWh elektriny, čo pokryje ďalších približne sedem percent ročnej spotreby pivovaru.