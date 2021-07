V novom závode pri Nitre by malo vzniknúť 150 pracovných miest

Nitra 14. júla (TASR) – V priemyselnom areáli spoločnosti Bonar Geosynthetics, a. s., Ivanka pri Nitre by mal vzniknúť nový výrobný závod na výrobu dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny. Projekt predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie spoločnosť Etimos 1, s. r. o., so sídlom v Bratislave.



Zámer predstavuje úpravu, dostavbu časti haly a priľahlých plôch, umiestnenie výrobnej technológie do existujúcej výrobnej haly v nevyužívanom priemyselnom areáli, uvádza investor v predloženom projekte.



Nový výrobný závod by sa mal nachádzať v priemyselnom areáli, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1983 až 1985. Termín začatia výstavby je naplánovaný na prvý štvrťrok budúceho roka, výstavba by mala byť ukončená v treťom štvrťroku 2022. Predpokladané investičné náklady investor vyčíslil na 15 miliónov eur. V novom výrobnom závode by malo vzniknúť 150 pracovných miest, z toho 140 výrobných a technicko-hospodárskych a desať miest v administratíve.