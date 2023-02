V núdzovej situácii na diaľnici môže pomôcť diaľničná patrola

Bratislava 21. februára (TASR) - Motoristom v núdzových situáciách, ktorí si na diaľnici nevedia poradiť, je k dispozícii diaľničná patrola. Ide o bezplatnú službu hradenú z predaja diaľničných známok. V podcaste Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na to upozornili Eva Žgravčáková a František Gašperec z NDS.



Diaľničnú patrolu je možné privolať na telefónnom čísle 0800 100 007 alebo prostredníctvom aplikácie "pomoc na diaľnici". Ak nastane porucha vozidla alebo iný problém, je potrebné auto odstaviť na krajnicu, zapnúť výstražné svetlá, ak to dovoľujú podmienky, umiestniť výstražný trojuholník, obliecť si vestu a vyjsť z vozidla. Následne je možné privolať patrolu. "Za zvodidlami je bezpečný priestor, netreba zostávať v aute," upozornila Žgravčáková.



Pri telefonickom hovore s operátorom by mal vodič oznámiť, na akom úseku sa nachádza. Ak sa nevie orientovať, môžu mu pomôcť takzvané kilometrovníky. Sú to tabule umiestnené na krajnici diaľnice s číselným údajom, prostredníctvom ktorého operátor dokáže lokalizovať presné umiestnenie vozidla. Je potrebné vedieť typ svojho vozidla, jeho farbu a počet účastníkov v aute. Ak motorista využije aplikáciu, operátori vedia presne identifikovať, na akom mieste došlo k poruche vozidla.



Diaľničná patrola je pohotovostná jednotka na diaľniciach, ktorá je motoristom k dispozícii od roku 2015. Jej základnou a prioritnou úlohou je zabezpečiť bezpečný zákryt, keď auto tvorí prekážku na diaľnici. Vie pomôcť aj pri defekte vymeniť novú pneumatiku. Ak má motorista inú poruchu ako defekt, po zabezpečení zákrytu mu patrola môže odporučiť odťahovú službu. Okrem toho pravidelne hliadkuje svoj okruh, kontroluje všetky diaľničné prvky na diaľnici, zjazdnosť ciest, odstraňuje z diaľnice cudzie neželané predmety.